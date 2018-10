In regola con il Fisco con o senza la pace | ecco i costi a confronto

Lotta alla pirateria – Miccichè lancia la sfida : “nuovo regolamento con strumenti più efficaci” : Il n°1 della Lega A, Gaetano Miccichè propone nuovi metodi per la Lotta alla pirateria Il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, ha incontrato questa mattina a Roma il commissario dell’Agcom, Antonio Martusciello: “durante l’incontro di oggi con il commissario abbiamo discusso del nuovo regolamento approvato da Agcom sulla tutela del diritto d’autore, che entrerà in vigore al più presto con la ...

Vicenza : Gdf - controlli su sale slot - sospese due irregolari (2) : (AdnKronos) - Nel caso in cui le Videoslot risultavano accese ed operative, i Finanzieri hanno provveduto alla redazione del verbale di contestazione di violazione amministrativa per inosservanza di quanto disposto dall’ordinanza sindacale. In un caso specifico è stato accertato che i locali, pur ri

Vicenza : Gdf - controlli su sale slot - sospese due irregolari : Vicenza, 29 ott. (AdnKronos) - Nelle ultime settimane la Tenenza della Guardia di Finanza di Noventa Vicentina ha intensificato i controlli in materia di gestione irregolare di Newslot, apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro. L’attività di contrasto al gioco i

Resa del M5s sul Tap : 'Il gasdotto si farà'. Conte : 'Avanti con i lavori - non trovate irregolarità' : 'Interrompere la realizzazione del gasdotto comporterebbe costi insostenibili' ha spiegato il premier, che ha ribadito come nella relazione del ministro dell'Ambiente non sono state rilevate ...

“Sono arrivato in Italia da irregolare su un barcone e qui mi sono laureato in legge. Ora con una app aiuto i migranti come me” : “Amo l’Italia, mi piace vivere qui. In Italia ho vissuto la maggior parte della mia vita: qui ho studiato, qui ho i miei amici. In Albania ci torno, certo, ma come turista”. Ermir Lushnjari è arrivato in Italia su una nave nel marzo del 1999, quando aveva 15 anni. “L’Albania era nel caos dopo il crollo finanziario, e così la mia famiglia, come altre, ha deciso di lasciare il Paese”. Oggi questo ragazzone nato a Fier, a cento chilometri a ...

Vercelli - migrante si getta dal treno in corsa durante un controllo e muore : era in regola ma senza biglietto : Un nigeriano di 33 anni con un regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari è morto giovedì mattina lanciandosi da un treno tra San Germano Vercellese e Olcenengo, in provincia di Vercelli. Quando si è buttato dal finestrino, era in corso un controllo della polizia ferroviaria. L’uomo era senza biglietto: nel suo zaino sono stati ritrovati i documenti e poco altro. Un consigliere comunale del Pd di Biella, Paolo Furia, ha denunciato ...

L'umore da regolare con una pillola. Informazione a Palazzolo : Questo purtroppo è l'effetto di una cultura in cui la scienza sembra possa spiegare ogni cosa, anche le questioni più strettamente spirituali come appunto L'umore di una persona. Il comitato Il ...

Consulenti-Ispettorato nazionale : "no a sfruttamento e lavoro irregolare" : Roma, 25 ott. (Labitalia) - Contrastare il lavoro irregolare e a qualsiasi forma di sfruttamento d[...]

Morte Desirèe - tre fermati africani irregolari con precedenti. Fiaccolata a San Lorenzo : Morte Desirèe presi tre africani irregolari, la caccia è aperta per gli altri. Intanto organizzata una Fiaccolata a San Lorenzo Prosegue la caccia agli assassini di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana in un palazzo abbandonato in via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Gli agenti della Squadra mobile capitolina dopo aver fermato ieri due persone ...

Trump chiama Conte : “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” : Elogi al’indirizzo di Giuseppe Conte per le politiche adottate dal governo in tema di economia e immigrazione. Sono arrivati su Twitter da Donald Trump: “Ho appena parlato con il primo ministro italiano su diversi argomenti – scrive il presidente degli Stati Uniti – incluso il fatto che l’Italia sta tenendo una linea intransigente contro l’immigrazione illegale. Concordo con la loro posizione al 100%, anche gli Usa ...

Ue boccia Manovra; Pd : Manovra fa male al Paese; Migrantes : Con Dl Salvini rischio boom irregolari - : Messo a punto nel confronto con il mondo delle imprese, il progetto si propone tra l'altro di far rientrare in Italia alcuni di quei cervelli all'estero che sono insieme vanto e onta per il sistema ...

Serie A/ Icardi e l'eccezione che conferma la regola : l'Inter onora Duomo e Madonnina : Serie A, il punto sulla nona giornata di Serie A: Mauro Icardi regala il derby all'Inter all'ultimissimo respiro, la Juventus rallenta contro il Genoa, i nerazzurri e il Napoli si avvicinano(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Corriere della Sera : “Salvini e Renzi si sentono regolarmente per consigli”. E cita un gentiloniano : “È per logorare M5s” : “Matteo Salvini e Matteo Renzi si vedono, si sentono, si scambiano consigli“. Il Corriere della Sera, in un articolo a firma Maria Teresa Meli, inviata alla kermesse Renziana della Leopolda, cita “un ex rappresentante del governo Gentiloni” per raccontare, all’interno della cronaca di quanto accade a Firenze, “un feeling inspiegabile“, che il quotidiano di via Solferino non smentisce, ma anzi ...