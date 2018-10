In manette a Catania il presidente dell' Associazione antiracket

Catania - 18 arrestati : in manette anche ex deputato Raffaele Nicotra per concorso esterno e voto di scambio : C’è anche l’ex deputato regionale siciliano Raffaele Nicotra, indagato per concorso esterno alla mafia e voto di scambio per un appoggio elettorale nel 2012, tra le 18 persone arrestate carabinieri di Catania. Al centro dell’inchiesta ‘Aquila’ della Procura distrettuale etnea le indagini del Nucleo Investigativo e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno ricostruito l’organigramma di due “gruppi” ...