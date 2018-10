In Italia meno della metà delle donne lavora | Laura Boldrini presenta una

Maltempo killer si abbatte sull'Italia : almeno 7 morti : Roma, 29 ott., askanews, - Un Maltempo killer sta flagellando l'Italia: venti fortissimi e temporali su tutto lo Stivale, isole comprese, hanno finora mietuto almeno 7 vittime. Due morti nel frusinate ...

Il maltempo flagella l’Italia : almeno 7 morti e decine di feriti - è ancora “allarme rosso” nelle prossime ore : 1/127 Daniele Leone/LaPresse ...

Il maltempo flagella l’Italia : almeno 7 morti e decine di feriti - è ancora “allarme rosso” nelle prossime ore : Sale a 7 il bilancio delle vittime del maltempo: è morto poco fa in ospedale l’uomo che era rimasto ferito a Terracina e che si trovava nell’auto travolta da un albero. L’altra persona che era a bordo con lui è deceduta sul colpo. Una persona è morta travolta da un albero durante un forte temporale che si è abbattuto in serata a Feltre (Belluno). Ha perso la vita un ventenne a Napoli, un’anziana nel Savonese e tre persone ...

Maltempo - cade albero sull’auto : due morti in Ciociaria. Almeno 4 i feriti in tutta Italia. Allerta rossa in 6 regioni : Nubifragi, burrasca e una Allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria smart. Una ...

Gig economy - Bottini (Agi) : “Fenomeni nuovi affrontati con occhiali vecchi”. Martino : “In Italia meno tutele che all’estero” : Al convegno annuale dei giuslavoristi dell’Agi (Associazione Giuslavoristi Italiani) – in corso fino a sabato 27 ottobre a Bologna – si confrontano visioni diverse su presente e futuro del mondo del lavoro. Tra i temi dibattuti, una prima verifica sul campo del “decreto Dignità”. “Non funziona, non riduce la precarietà ma fa aumentare il turnover”, spiega il presidente dell’Agi Aldo Bottini. ...

Trump si fida dell'Italia - ma i mercati - e l'Europa - molto meno : ...quindi schierarsi nella coda del suo tweet a fianco dell'esecutivo gialloverde di fronte alle pesanti critiche sollevate dallo sforamento dei target sul deficit previsto dal Documento di Economia e ...

Eurostat - al Sud ci sono più lavoratori extracomunitari che Italiani - ma sono pagati meno : Un rapporto realizzato da Eurostat spiega che in Italia il numero degli occupati extracomunitari, in alcune regioni del Sud, supera quello degli italiani. In particolare, questo avviene in Puglia, in Calabria, in Sardegna, in Sicilia, ma soprattutto in Campania dove la differenza è addirittura del 16%. Non vale lo stesso però per gli stipendi: quelli dei cittadini non comunitari, infatti, rimangono sotto la media nazionale.Continua a leggere

Appesi ancora a Mario Draghi. Perché la strategia post-QE può rendere la vita più o meno difficile all'Italia : Tocca ancora una volta a Mario Draghi. I riflettori sono di nuovo puntati sul tavolo della Bce, che si riunisce in una fase delicatissima per l'Europa, in piena bufera per lo scontro sulla manovra italiana, incerta sull'esito dei negoziati della Brexit e preoccupata per dati che mostrano un indebolimento complessivo della crescita. Proprio mentre si contano i giorni prima della fine del Quantitative Easing, la lista dei problemi e delle ...

Immigrazione - i numeri contro le fake news : in Italia meno stranieri - flop delle espulsioni : La fotografia del Dossier statistico Idos per il 2018: 26mila migranti in meno in un anno, i musulmani sono una minoranza (32%, doppiati dai cristiani), mentre dei 41mila irregolari intercettati, soltanto il 44% è stato effettivamente allontanato

Raro fenomeno di "alone lunare" in atto al Nord Italia [FOTO] : Stanno giungendo in queste ultime ore e minuti testimonianze e immagini di una luna partire, avvolta da un "cerchio" opaco, principalmente nei cieli del Nord Italia. Il fenomeno non è nulla di...

Osservatorio Autopromotec - In Italia le nuove auto emettono sempre meno Co2 : Tra il 2008 e il 2017 il livello medio delle emissioni di anidride carbonica per ogni vettura di nuova immatricolazione è sceso costantemente passando da 144,3 grammi per chilometro a 112,4. quanto emerge da un'elaborazione di dati Unrae condotta dall'Osservatorio autopromotec, la struttura di ricerca dell'omonima manifestazione fieristica bolognese dedicata alle attrezzature e ai ricambi automobilistici. L'Italia fa meglio della media Ue. ...

Corruzione - comuni Italiani “incapaci” di rilevarla : l’86% delle amministrazioni non ha constatato nemmeno un caso nel 2017 : Le strategie per prevenire la Corruzione adottate dai comuni italiani sono ancora troppo deboli, a iniziare dalla capacità di rilevarla. Basti pensare che nel 2017, in 99 comuni sui 115 capoluoghi di Provincia (l’86% del totale) non è stato constatato nemmeno un caso di Corruzione al proprio interno. Eppure la cronaca di tutti i giorni nel 2017 ci ha raccontato una storia molto diversa. È quanto emerge dallo studio ‘L’antiCorruzione nei comuni ...

Almeno 3 novità con il Samsung Galaxy S9 post patch di ottobre : segnalazioni in Italia : Sta finalmente arrivando il momento dei Samsung Galaxy S9 no brand in commercio in Italia, Almeno per quanto riguarda la questione inerente la distribuzione dell'aggiornamento di ottobre. Dopo aver condiviso con voi alcune anticipazioni trapelate la scorsa settimana a proposito della patch in questione, grazie alle primissime apparizioni in giro per l'Europa, da oggi 23 ottobre possiamo parlare anche di distribuzione nel nostro Paese. Alcuni ...

Italia-Russia - export Italiano a segno meno : -4% nei primi 7 mesi dell'anno : Nei primi 7 mesi del 2018 l'export italiano in Ueea, Unione economica eurasiatica, mette la retromarcia con una performance limitata al +1,2%. Cifre, dunque, lontanissime dal +15,1% a 9,1 miliardi di ...