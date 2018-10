In fuga con l’auto rubata | travolgono 5 persone | ci sono feriti gravi Dove è successo

In fuga con auto rubata - 5 feriti : ANSA, PAVIA, 30 OTT - In fuga con un'auto che era stata rubata qualche giorno fa a Vigevano , Pavia, , hanno prima investito una donna di 61 anni che era in sella alla sua bicicletta e poi hanno ...

In fuga con l'auto rubata - feriscono 5 persone : L'Audi dei malviventi si schianta contro un'altra auto e investe una signora in bici. Bloccato il traffico sulla strada che collega Zinasco a Pavia

Torino - consiglio approva mozione No Tav. La Lega vota contro e il consigliere Ricca : “fuga in avanti del M5S” : L’approvazione della mozione “No Tav” da parte del consiglio comunale di Torino ha provocato reazioni differenti tra i consiglieri dei due gruppi che governano il paese. Per la capogruppo pentastellata Valentina Sganga quella di oggi “è una grande vittoria”, il leghista Fabrizio Ricca, che in aula ha votato contro, la considera come “una fuga in avanti del M5S”. Non sembra cambiare il parere degli attivisti No Tav che si sono radunati fuori dal ...

La fuga di Cesare Battisti ha le ore contate? : La promessa a Salvini del figlio del neopresidente brasiliano Bolosnaro: dopo 37 anni di latitanza l'ex terrorista rosso...

Con la carovana di migranti in fuga da violenze e miseria : “Non siamo terroristi” : «I mafiosi volevano il pizzo dal mio negozio, ma io non avevo più i soldi per pagarli. Allora un giorno sono entrati e hanno sparato a mia moglie Marta, che stava al bancone. Sei colpi in faccia, per sfigurarla. Durante il funerale sono venuti da me, e mi hanno detto: “Julio, questo è solo l’inizio. Se non paghi, la prossima volta tocca ai tuoi fi...

fuga di monossido - ricoverati i genitori con due figli piccoli : La mamma e il più grande di 4 anni in camera iperbarica Il gas forse si è sprigionato da una stufetta difettosa

Eletti Consiglio Provinciale di Trento/ fugatti e i 35 nomi che andranno in Regione Trentino Alto Adige : Eletti nei seggi del Consiglio Provinciale di Trento: Maurizio Fugatti Presidente, i 35 nomi che andranno a formare metà del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:45:00 GMT)

Khashoggi - Arabia Saudita ammette : "Ucciso in una colluttazione"/ Ultime notizie - "tentò la fuga dal Consolato" : Khashoggi, sauditi “Ucciso nel consolato”. Ultime notizie, Riad esce per la prima volta allo scoperto ammettendo che il giornalista sia stato ammazzato: il cerchio si stringe(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:54:00 GMT)

Banditi armati nella sede del corriere espresso - in fuga su auto rubata con un ricco bottino : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Bankitalia : rallenta economia - investitori esteri in fuga : ... inevitabile il giudizio di Bankitalia sulla manovra: "determinerebbe, nelle valutazioni ufficiali, un significativo stimolo all'economia" - si legge- "e l'effettiva intensità di questi effetti ...