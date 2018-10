In flessione l' indice siderurgico a Piazza Affari | -1 | 18%

In flessione l'indice siderurgico a Piazza Affari - -1 - 12% - : Movimento in ribasso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha avviato la seduta a 34.

In flessione l'indice del settore alimentare italiano - -1 - 06% - - giornata da dimenticare per Bioera : Movimento in ribasso per il comparto alimentare a Piazza Affari , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha terminato la seduta a ...

Lieve ribasso dell'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 64% - - flessione scomposta per Banca MPS : Scambi sotto i livelli della vigilia per il comparto Bancario a Piazza Affari , mentre l' EURO STOXX Banks registra un ribasso più marcato. Il settore Bancario Italiano ha aperto a quota 7.934,82, con ...

Seduta molto negativa per l'indice delle aziende sanitarie - -2 - 18% - - flessione scomposta per Molmed : Rosso per il comparto sanitario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha chiuso la giornata a quota 151.853,59 con una perdita di 3.390,...