In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 ottobre | Il boiardo del Tesoro e i favori dalla

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 ottobre : Tutti nei guai tranne il bugiardo. Consip - l’inchiesta sui renziani è chiusa : Le carte I pm: “Archiviare il babbo, anche se mentì a verbale” Per la Procura Russo “esagerava”. Secondo i magistrati non ha detto la verità. Ma non ci sono elementi per l’accusa di traffico di influenze di Marco Lillo e Valeria Pacelli Era tutto vero di Marco Travaglio Poco più di 20 mesi fa il Fatto svelava, con una serie di scoop di Marco Lillo, lo scandalo Consip: cioè i traffici di vari uomini dell’entourage renziano per pilotare il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 ottobre : Desirée - i verbali dei genitori. Il padre : “Non la incontravo da agosto - la vidi comprare droga da un pusher” : L’inchiesta Il papà: “Ho visto Desirée comprare droga. Poi è sparita” I verbali – Una testimone: “Un quinto uomo ebbe rapporti con lei”. La mamma: “Nelle chat scoprii che un’amica prendeva stupefacenti” di Valeria Pacelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Legalità. “Anche le leggi del periodo nazista erano legalità, ma è stato un dramma per l’umanità” (Domenico Lucano, sindaco di Riace, indagato con divieto di dimora ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 ottobre : L’orrore dei 4 africani sulla 16enne. L’avrebbero stordita col mix di psicofarmaci ed eroina e poi violentata “aspettando il proprio turno” : Il delitto Il branco di Desirée: “Meglio lei morta che noi in galera” Interrogatori – Confermato il carcere per tre africani: “Innocente, ecco chi è stato”, dice uno. E l’altro: “Non l’avrei mai toccata, si vedeva che era piccola” di Valeria Pacelli Distinguere per capire di Marco Travaglio Quando manca l’opposizione, quel vuoto lo riempiono le piazze. Piazze diverse, contrapposte, scomposte, contraddittorie, ma piene. E pacifiche. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 ottobre : La vera storia di Desirée. La morte nera di una sedicenne : La storia Non essere cattiva, Desirée La provincia dell’adolescenza di Enrico Fierro Il nemico sbagliato di Marco Travaglio “Draghi avvelena il clima invece di tifare per l’Italia”. Questa replica di Luigi Di Maio alle dichiarazioni del presidente della Bce denota una buona dose di infantilismo e di inadeguatezza. E non è degna di un vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo. Ma neppure di un leader politico che dovrebbe essere ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 ottobre : L’appuntato che non vuole “coprire” i superiori : “Mi vogliono fare ritorsioni” : Chi è stato L’arma dell’Arma su Cucchi: trasferire e delegittimare Depistaggio – Nelle carte della nuova inchiesta sulla morte di Stefano le pressioni della catena di comando per nascondere la verità di Antonio Massari e Valeria Pacelli Salvirenzi di Marco Travaglio Nostra culpa, nostra maxima culpa: a furia di parlare del Salvimaio (Andrea Scanzi gli ha dedicato un libro e uno spettacolo esilaranti), abbiamo trascurato il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 ottobre : Cucchi - l’inchiesta s’avvicina al capo dei corazzieri del Presidente : Roma Cucchi, l’inchiesta si avvicina al comandante dei corazzieri Falsi, indagato un altro colonnello: “Fece riscrivere gli atti”. Dipendeva da Casarsa, oggi al Quirinale. Un’intercettazione: “Ora tocca a lui e al generale Tomasone” di Antonio Massari e Valeria Pacelli Chi può e chi non può di Marco Travaglio Per semplificarci la vita, le sentinelle del Nuovo Galateo del Perfetto Democratico appostate nei giornaloni dovrebbero stilare un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 ottobre : Mattarella con l’Europa e contro la manovra - il governo non cede : Nuovo scontro Ue e Colle contro la manovra. Però il governo non arretra Bruxelles boccia il deficit e chiede una revisione. L’esecutivo compatto: “Andiamo avanti”. L’avviso di Mattarella di Carlo Di Foggia Più manette, più soldi di Marco Travaglio Siccome siamo notoriamente servi della maggioranza giallo-verde, ieri abbiamo denunciato la scomparsa dai radar di una promessa che avrebbe rafforzato di parecchio le coperture ballerine alla ...

Barbara D'Urso - dopo la tv conquista l'Edicola : la voce sulla sua nuova rivista : Da qualche giorno Barbara D'Urso ha avviato sui suoi social un conto alla rovescia. Di cosa si tratta? TVBlog è sicuro: Barbara sta per dare alle stampe nelle edicole un giornale dedicato al suo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 ottobre : Evasori in carcere : sparita la promessa di Salvini e Di Maio : Le “manette agli Evasori” ora possono attendere Sparito l’aumento delle pene che doveva entrare nel decreto sul condono. I 5Stelle: “Intoppi giuridici, arriverà in aula”. Intanto nessuno ne parla più di Luca De Carolis e Carlo Di Foggia Cambiamo mestiere di Marco Travaglio Quando un Tribunale ti dà torto e sai di avere ragione, impugni la sentenza e speri che i giudici d‘i secondo grado’appello te la riconoscano. Così ci siamo sempre ...

In Edicola sul Fatto del 22 ottobre – Evasori - l’impunità c’è (ma è un regalo di Renzi) : Condoni Evasori, l’impunità c’è (ma è un regalo di Renzi) Decreto fisco. Chi rischia il processo? di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Le grandi interviste. “Ce l’hanno con lei perchè spiega l’economia e le pensioni come Alberto Angela spiega Pompei e la Sistina? Come sia addice al servizio pubblico lei, in campo economico, è chiaro, convincente, autorevole, con un curriculum internazionale molto speciale, e senza ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 ottobre : Il condono è tornato mini. M5S fa levare depenalizzazioni e capitali esteri : La giornata Evasione, mozzata la manina. Per ora resta il minicondono Le novità – Via le soglie di non punibilità dal decreto, Conte promette un emendamento per aiutare chi non ha pagato per difficoltà economiche di Stefano Feltri Più umiltà, meno balle di Marco Travaglio Ingenui o sprovveduti o incompetenti o raggirati che siano stati, i 5Stelle salvano la faccia in extremis e soprattutto risparmiano all’Italia l’ennesimo, indecente ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 ottobre : Intervista a Conte sul Condono. “Ora si azzera tutto : vale solo il contratto” : L’Intervista Giuseppe Conte: “Mai aiuti ai grandi evasori, vale il contratto di governo” Il premier – Oggi si tiene il Consiglio dei ministri che deve decidere sul condono: “Nessuna crisi, faremo una nuova deliberazione” di Stefano Feltri Contratto o tutti a casa di Marco Travaglio Com’è ridotta la maggioranza, con la Lega che gioca a fregare i 5Stelle, i 5Stelle che si fanno fregare e il Contratto di governo ridotto a carta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 ottobre : Salvini rivendica la porcata : il Governo vacilla : Palazzo chigi Il Governo scricchiola: lo scudo fiscale manda in crisi i giallo-verdi Guerra totale – Domani nuovo Cdm. Salvini: “Il decreto non cambia”. E attacca su Rc e Brennero di Paola Zanca Manona e condonone di Marco Travaglio Quando due partiti governano insieme, per un’alleanza politica o per un “contratto” di programma, devono potersi fidare l’uno dell’altro. Se cercano di fregarsi a vicenda, non vanno lontano e a ...