In due giorni il patron di Amazon ha perso 19 miliardi $

Juventus - si torna in campo dopo due giorni di riposo : lavoro personalizzato per Chiellini e Bernardeschi : La Juventus è tornata in campo questa mattina dopo due giorni di riposo, con il gruppo Mario Mandzukic dopo due giorni di riposo, seguiti alla vittoria a Empoli, la Juve è tornata al lavoro questa mattina al JTC Continassa, per cominciare a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla, lavoro supplementare, invece, per chi non ha ...

Juventus alla ripresa dopo i due giorni di riposo : Mandzukic in gruppo : ROMA - Rientra Manduzkic , recupera Khedira mentre problemi muscolari costringono Bernardeschi a lavoro personalizzato. È il quadro della Juventus alla ripresa degli allenamenti, oggi al Training ...

Reggio Emilia : travolta da un furgone - muore a 18 anni due giorni dopo l’incidente : È morta Adriana Cires, la studentessa di diciotto anni investita da un furgone sulla via Emilia a Cadè. l’incidente è avvenuto giovedì mattina e subito la giovane era stata operata. Ma purtroppo nelle ore successive le sue condizioni si sono aggravate. La famiglia ha deciso di donare gli organi.Continua a leggere

Tragedia di Cadè - due giorni dopo l'incidente dichiarata la morte cerebrale della 18enne Adriana : La giovane studentessa era stata investita giovedì sulla via Emilia, mentre andava a prendere il bus per andare a scuola. Chiesto l'espianto degli organi, il dolore dei compagni di scuola

Palermo - il vertice sulla Libia si terrà a Villa Igiea. La città sarà blindata per due giorni : I preparativi, in gran segreto, sono in corso già da due settimane. La conferenza per la Libia, organizzata dal governo italiano a Palermo, si terrà a Villa Igiea, il grand hotel sul mare che già l'...

Sandro e Renato - sopravvissuti per due giorni in mare aperto dopo un naufragio : “Noi - vivi per miracolo” : Sandro Vitiello e Renato Spani stavano viaggiando da Porto Empedocle alla Madalena quando la loro barca è colata a picco. Sono stati recuperati dopo due giorni.Continua a leggere

Desirée Mariottini - il gip convalida il fermo per Mamadou e altri due indagati : «Si sono accaniti sul suo corpo per 2 giorni - senza pietà» : Secondo quanto si apprende Brian Minteh, 43 anni, del Senegal, è stato l'unico a rispondere alle accuse, mentre il senegalese Mamadou Gara, 27 anni, e il 46enne nigeriano Chima Alinno si sono avvalsi della facoltà di non rispondere

Italia nella morsa del maltempo : "In tre giorni cadrà la pioggia di due mesi" : Temporali, fulmini, forte vento: l'Italia finisce nella morsa del maltempo, o meglio della perturbazione che ha già investito la Francia e che è destinata a portare abbondanti piogge anche sul Bel Paese. Stando ai bollettini di criticità dell'Aeronautica militare Italiana, le zone più a rischio saranno soprattutto Liguria e Lazio. Ma sorvegliate speciali rimangono anche il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto ...

I due amici morti in auto a 18 anni - tragedia sette giorni dopo la festa : amici per la pelle, uniti per sempre da un terribile destino. Pasquale D'Agosto e Vincenzo Pepe condividevano gli interessi e i sogni di tanti ragazzi della loro età: la musica, lo sport, le serate con gli amici, le gite fuori porta. Nel centro cilentano ieri c'era tanta incredulità e tanta amarezza. Fino a qualche momento prima i due ragazzi erano stati visti in giro, allegri e ...

I due amici morti in auto a 18 anni - tragedia sette giorni dopo la festa : amici per la pelle, uniti per sempre da un terribile destino. Pasquale D'Agosto e Vincenzo Pepe condividevano gli interessi e i sogni di tanti ragazzi della loro età: la musica, lo sport, le serate con gli amici, le gite fuori porta. Nel centro cilentano ieri c'era tanta incredulità e tanta amarezza. Fino a qualche momento prima i due ragazzi erano stati visti in giro, allegri e ...

due giorni di Kids book festival alla Villa reale di Monza - con ospite Geronimo Stilton - : Sabato 27 e domenica 28 la Villa reale di Monza ospita la terza edizione del Kids book festival con tanti ospiti, decine di laboratori e appuntamenti. Tra gli ospiti, il giornalista detective di ...

Foggia - perseguita una donna e la minaccia con ascia e coltello : arrestato due volte in due giorni : Foggia - Da circa 4 mesi perseguitava e molestava una donna fino ad arrivare a minacce esplicite e di morte nei confronti della vittima e di un suo familiare. Un uomo di 56 anni, è stato arrestato a ...

America7 - due giorni di programmazione speciale sugli USA per Enrico Mentana : 48 ore a stelle e strisce per La7. La rete terzopolista affida al direttore del telegiornale Enrico Mentana il progetto pop-up America7, una due-giorni di programmazione speciale dedicata agli Stati Uniti. Il menù prevede l'anteprima esclusiva di Fahrenheit 11/9, il documentario di Michael Moore sulla presidenza Trump e una #maratonaMentana dedicata proprio alle elezioni di midterm (metà mandato) che potrebbero capovolgere la discussa ...

Due smartphone in due giorni : Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 i grandi attesi : Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 potrebbero essere presentati nel giro di due giorni: per il primo abbiamo una data ufficiale, 1 novembre, mentre per il secondo si parla di 31 ottobre. L'articolo Due smartphone in due giorni: Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 i grandi attesi proviene da TuttoAndroid.