In centro a Torino è spuntato un cartello ' lager per negri'

Torino - cartello stradale “lager per negri” con immagine di Auschwitz affisso in centro : caccia all’autore : ‘Lager per negri’. Questa la scritta sul cartello stradale apparso questa mattina nel centro di Torino, proprio sotto gli occhi di tutti, in corso Massimo d’Azeglio, all’angolo con via Torino. La frase era accompagnata dall’immagine del cancello del campo di concentramento di Auschwitz. Il segnale è stato subito rimosso e sul fatto indaga la polizia. A diffondere la notizia un residente del quartiere di San Salvario ...

Comune Torino - dibattito TAV. Tutto il centrosinistra espulso dall'aula : dibattito atteso e acceso in Sala Rossa al Comune di Torino sulla Tav, all'ordine del giorno della maggioranza pentastellata la richiesta al Governo di bloccare i lavori. Mentre fuori dal Palazzo ...

Tav - Consiglio Torino approva lo stop all'opera | Espulsi dall'aula i consiglieri del centrosinistra : Il Consiglio approva lo stop alla Tav - Con 23 voti favorevoli e 2 contrari, il Consiglio comunale ha approvato l'ordine del giorno M5s che esprime contrarietà alla Tav e chiede di sospendere l'opera ...

Alta tensione su Tap e Tav. A Torino espulsi da aula consiglieri centrosinistra : Resta Alta la tensione nella maggioranza sulle grandi opere. Luigi Di Maio torna a dirsi "contrario" alla Tap mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti interviene per ...

Torino - No Tav : espulsi dall'aula i consiglieri di centrosinistra - incluso l'ex sindaco Fassino - : All'ordine del giorno del Consiglio comunale c'è la mozione M5s per chiedere al governo di rinunciare alla costruzione della Torino-Lione. Espulso anche Fassino. Presenti anche imprenditori e ...

Torino - Tav : espulsi dall'aula i consiglieri del centrosinistra : "E' la prima volta - ha commentato Fassino - che vengo espulso, capita anche questo". "L'assenza della sindaca e' una scelta grave e irresponsabile, vuol dire avere una grande coda di paglia", ha ...

Torino-Fiorentina - le probabili formazioni : Mazzarri si copre a centrocampo : In occasione di Torino-Fiorentina il tecnico granata Mazzarri torna al 3-5-2 con la linea mediana composta da Meitè, Rincon e Baselli. In attacco spazio alla coppia composta da Iago Falque e Belotti. Pioli dal canto suo conferma l’ormai collaudato 4-3-3. A centrocampo Benassi favorito su Fernandes, Mirallas in vantaggio su Pjaca. Inizio ore 20.30 diretta tv in […] L'articolo Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: Mazzarri si ...

Torino - proteste studenti in centro : a fuoco effigi Salvini e Di Maio : Giornata di manifestazioni studentesche quella di oggi, che ha accomunato numerose città dello Stivale, a partire da Torino e Monza fino ad arrivare a Palermo e Catania, passando per Roma e Napoli.Una protesta che, come accaduto qualche giorno fa a Milano, affonda le sue radici nel malessere di un impianto scolastico lasciato a dir poco allo sbando dalle precedenti esperienze di governo, ma che si apre poi verso tematiche che nulla hanno a che ...

Napoli : rapinano il fattorino di una nota pasticceria del centro - arrestati : I carabinieri della stazione Stella di Napoli hanno arrestato [VIDEO]Giovanni Flauto di 35 anni, originario del rione Sanita', uno dei quartieri più difficili della citta' e Giovanni Pecoraro di 44 anni, nativo di Cavour, per rapina aggravata. I due uomini sono accusati di essere responsabili di una rapina, perpetrata nei confronti di un fattorino delle consegne impiegato presso una nota pasticceria del centro. I militari dell'Arma hanno eto ...

Napoli : rapinano il fattorino di una nota pasticceria del centro - arrestati : I carabinieri della stazione Stella di Napoli hanno arrestato Giovanni Flauto di 35 anni, originario del rione Sanità, uno dei quartieri più difficili della città e Giovanni Pecoraro di 44 anni, nativo di Cavour, per rapina aggravata. I due uomini sono accusati di essere responsabili di una rapina, perpetrata nei confronti di un fattorino delle consegne impiegato presso una nota pasticceria del centro. I militari dell'Arma hanno eseguito ...

Torino - mozione del centrosinistra : “Comune si costituisca parte civile al processo per i fatti di piazza San Carlo” : Il comune di Torino si costituisca parte civile al processo sui fatti avvenuti in piazza San Carlo. È quello che hanno chiesto le opposizioni di centrosinistra in consiglio comunale- Pd, Moderati, Lista civica per Torino e Torino in Comune – con una mozione depositata in Sala Rossa a due settimane dall’udienza preliminare, fissata per il 23 ottobre. Lo scorso 22 giugno la procura aveva richiesto il rinvio a giudizio di 15 persone, tra cui ...

Gol - cattiveria e spettacolo fra Torino e Frosinone : Belotti e Zaza a secco - ci pensa il centrocampo a far gioire i granata : Il Torino supera il Frosinone per 3-2 ma senza gol degli attaccanti: ci pensa la mediana a trascinare i granata alla vittoria con le reti di Rincon, Baselli e Berenguer L’ottava giornata di Serie A si apre con l’appuntamento, ormai sempre più consueto, del venerdì sera, che vede scendere in campo Torino e Frosinone. Situazioni ben diverse in classifica per le due squadre, ma entrambe con qualcosa da farsi perdonare ai propri ...

La Calabria buona diventa un modello da esportare : Piemonte e Giappone celebrano Fattoria della Piana nel centro di Torino : 1/5 ...

Murale in centro a Torino con Salvini a testa in giù. Il ministro : "Quanto odio - che squallore" : "Salvini a testa in giù in centro a Torino. Che squallore. Quanto odio. Noi rispondiamo con idee, cuore e coraggio, so che siamo in tantissimi, vero?". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, su Twitter, commenta così un Murale di cui allega la foto.Salvini a testa in giú in centro a Torino. Che squallore. Quanto odio. Noi rispondiamo con idee, cuore e coraggio, so che siamo in tantissimi, vero? ...