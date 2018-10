' In cammino per il clima' | a Trieste il gruppo di pellegrini diretti alla conferenza ONU

Carovana migranti - il Messico offre permessi di lavoro a chi chiede asilo. La polizia blocca i profughi in cammino : La polizia del Messico è schierata – di nuovo – in armi contro la Carovana honduregna. Un centinaio di agenti della polizia federale, equipaggiati con caschi e scudi, ha bloccato all’alba di sabato la statale 200 all’altezza della città di San Pedro Tapanatepec, in Oaxaca. Dopo un confronto tra il commissario generale Benjamín Grajeda Regalado e rappresentanti dei migranti, alla marcia è stato riaperto ...

Zingaretti apre Piazza Grande : "Sarà un lungo cammino - per salvare l'Italia". Martina c'è - valuta se candidarsi : È il giorno di Piazza Grande, la due giorni organizzata da Nicola Zingaretti per lanciare la sua candidatura al Congresso del Pd. "Credo che noi dobbiamo ridare all'Italia una nuova speranza. Chi ha vinto le elezioni il 4 marzo ha iniziato a tradire la fiducia ricevuta, ed è giusto ammetterlo" afferma il governatore del Lazio, "volevano un Paese con meno povertà e più giustizia e in pochi giorni stanno distruggendo le ...

Marcia della pace - tanti giovani in cammino da Perugia ad Assisi : Dietro, al centro del corteo, sfilano i politici: le istituzioni locali, con la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, ma anche rappresentanti nazionali del mondo del centro-sinistra. Ci ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia - perfetta mina vagante. cammino vincente - 5 successi e Final Six nel mirino : L’Italia è riuscita a fare la differenza nelle prime cinque partite giocate ai Mondiali 2018 di Volley femminile, ha messo in mostra un eccellente livello di gioco e con grande caparbietà ha conquistato cinque vittorie consecutive lasciando per strada soltanto un set. A Sapporo (Giappone) le azzurre hanno confezionato il Cammino perfetto e hanno fatto capire di poter essere la vera mina vagante di questa rassegna iridata, una squadra che ...

Perugia " Assisi : rimettiamoci in cammino sulla via della pace : Facciamo crescere l'economia della fraternità! Cominciamo dai luoghi in cui viviamo, cercando nuove strade per combattere la povertà e la disoccupazione, costruendo nuovi rapporti sociali, economici ...

Volley - Mondiali 2018 : verso Italia-Slovenia. Ivan Zaytsev : “Sfida fondamentale per il cammino”. Giannelli : “Sono un’ottima squadra” : Vigilia caldissima per l’Italia verso la sfida alla Slovenia che domani sera (ore 21.15) chiude la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo al Mandela Forum per andare a caccia della quinta vittoria consecutiva, fondamentale per il prosieguo della nostra rassegna iridata visto che tutti i risultati si portano nella seconda fase. Gli azzurri sono dunque chiamati a una prova di lusso contro la ...

Il Paradiso delle Signore : cammino in salita per la soap nel pomeriggio di Rai1 (anticipazioni) : Il Paradiso delle Signore Nella prima settimana di messa in onda Il Paradiso delle Signore ha registrato una media di share del 10.34%, con un andamento incostante che lo ha visto partire dall’11.43% e toccare anche il 9.1%. Una strada in salita, insomma, resa ancor più complicata dal traino infelice di Vieni da Me, che non riesce a decollare. Per aiutare la fiction, Rai 1 ha programmato nella seconda serata di ieri ed oggi le repliche ...

Sport e solidarietà : Parte dalla Valle il 'cammino per la ricerca' di Ale Sabelli : E' patrocinata dal Comune di Aosta l'iniziativa 'Walk for research' , lett. Cammino per la ricerca, , una marcia di ultra-distanza nella quale l'atleta di cricket Alessandro Ronald Sabelli percorrerà ...

Real Madrid - Perez : 'Mercato? Seguiamo il cammino tracciato da Santiago Bernabeu' : Sappiamo che il cammino è quello tracciato dal nostro presidente Santiago Bernabeu: i migliori giocatori del Mondo, i migliori di Spagna e i migliori della nostra cantera. Andremo avanti leali alla ...

Un cammino di 300km fra le due Coree : giovani da tutto il mondo pregano per la pace : Seoul , AsiaNews, - Un cammino di 300 km lungo la linea della zona demilitarizzata che divide le due Coree: è il 'vento di pace' portato da circa 100 giovani da tutto il mondo che quest'anno hanno preso parte al Pellegrinaggio mondiale della Gioventù per la pace, fra il 16 e il 22 agosto. Il Pellegrinaggio - intitolato proprio 'Vento di pace' - si è chiuso con una ...

US Open 2018 - il tabellone delle italiane. Le avversarie e il possibile cammino delle azzurre : una scalata impervia per Camila Giorgi : Il Brookfield Place di New York (Stati Uniti) è stato teatro del sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile degli US Open 2018, ultimo Major del tennis dell’anno. Nel main draw femminile solo un’italiana presente, ovvero Camila Giorgi, in attesa delle qualificazioni con protagoniste Martina Trevisan, Jessica Pieri e Jasmine Paolini. L’azzurra, reduce dall’ottima figura fatta a Wimbledon (quarti di finale e ...

Spagna - scomparsi due ragazzi di Busto Arsizio che percorrevano il 'cammino di Santiago' : Destano preoccupazione le notizie su due giovani fidanzati, Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, originari di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Da oltre 5 giorni i ragazzi non danno notizie di loro. La coppia stava percorrendo i bici il "Cammino di Santiago", una celebre via di pellegrinaggio, nota sin dal Medioevo, che attraversa Spagna e Francia giungendo fino a Santiago de Compostela, in Portogallo. Proprio nella cattedrale della ...

Varese : in Spagna per il cammino di Santiago - perse le tracce di due giovani : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Due giovani fidanzati di Busto Arsizio, in provincia di Varese, sono scomparsi in Spagna, dal 15 agosto scorso. I genitori non riescono a contattarli da sei giorni. Si tratta di Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, rispettivamente di 20 e 19 anni: erano andati in Spa