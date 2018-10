In Arrow 7×04 la drastica mossa di Oliver contro Diaz | le regole sono fatte per essere

optimaitalia

(Di martedì 30 ottobre 2018)7x04 è "Level Two" e questo significa che presto tutto sarà lecito anche quello che, Felicity e Dinah hanno in mente per cercare di andare avanti superando il nemico e riuscendo a metterlo con le spalle al muro. L'obiettivo dei tre èma i loro percorsi per arrivarci non saranno poi così ortodossi e legati visto che "leperinfrante".dal carcere e le due donne fuori, punteranno dritti a, ma con quali risultati?In attesa di sapere cosa succederà in7x04, i fan avranno il loro bel da fare con la visione del terzo episodio andato in onda qualche ora fa negli Usa e mettendo tutti ancoratutti. I membri ribelli del Teamancora pronti a compiere operazioni rischiose e sfocate nella ricerca del bene superiore.Le cose perin carcere si complicano quando Brick tenta di ucciderlo lasciandogli credere che ...