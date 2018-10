In 50 anni l' uomo ha annientato il 60% dei vertebrati | l' allarme del Wwf

Uccise l'uomo che la stuprò e minacciò sua figlia : condannata a dieci anni : È stata condannata a 10 anni di reclusione la donna che Uccise brutalmente l'uomo che l'aveva stuprata a Capalba, in Australia. Roxanne Eka Peters , 35 anni, accoltellò al cuore e ai genitali il ...

Wwf - “per colpa dell’uomo negli ultimi 40 anni gli animali sono diminuiti del 60%” : Sovrasfruttamento e modifiche degli ambienti naturali, cambiamento climatico, inquinamento, specie invasive, dighe e miniere. Tutte azioni dell’uomo che sulla natura hanno avuto un effetto devastante. E anche sulla fauna, perché dal 1970 al 2018 gli animali sono diminuiti del 60%. A dimostrarlo è il rapporto annuale del WWF sulla biodiversità, il Living Planet Report 2018, preparato da un pool di 50 esperti in collaborazione con la ...

L’Uomo del Giorno : Vincenzo Guerini - ha dovuto ritirarsi a 22 anni per un incidente stradale : Vincenzo Guerini è nato a Sarezzo, il 30 ottobre 1953, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Da giocatore, ha dovuto ritirarsi a 22 anni per un incidente stradale, ma ha avuto il tempo di giocare in Serie A e in nazionale; da tecnico, ha guidato alla prima promozione nella massima serie l’Ancona. Dal luglio 2011 torna alla Fiorentina, con l’incarico di club manager, ovvero la gestione dei rapporti della società ...

L’Uomo del Giorno : Edwin Van Der Sar - due anni alla Juventus : Edwin Van der Sar è nato a Voorhout il 29 ottobre 1970, è un dirigente sportivo ed ex calciatore olandese, di ruolo portiere, direttore generale dell’Ajax. Considerato uno dei più forti portieri della storia del calcio, è il secondo calciatore con il maggior numero di presenze nella nazionale olandese con 130 apparizioni. Vanta 665 minuti di imbattibilità internazionale con la sua nazionale e 1 311 minuti nella Premier League con la maglia ...

Ivrea - auto si schianta in autostrada : muore un uomo di 64 anni : Grave incidente oggi, venerdì 26 ottobre, sulla A5 Torino - Aosta , all'altezza dall'uscita del casello autostradale di Ivrea. Un uomo, Roberto Maino, 64 anni, residente a Sainte Heleme 5, a Sarre ha ...

Keiichiro Kimura morto - addio al “papà” dell’Uomo Tigre : suoi anche molti cartoni animati cult degli anni ’80 : È morto per un infarto Keiichiro Kimura, regista giapponese di animazione conosciuto come il “papà” dell’Uomo Tigre, il famoso personaggio con la maschera da Tigre. Creatore di numerosi cartoni animati mitici degli anni Ottanta, come “L’Uomo Tigre” appunto, Kimura aveva 80 anni e aveva iniziato a lavorare alla celebre Toei animation nel 1961. Tra i personaggi usciti dalla sua penna ricordiamo ...

Brescia - si dà fuoco per strada : gravissimo un uomo di 52 anni : Un uomo di 52 anni si è dato fuoco per strada a Brescia, nella zona della stazione ferroviaria. A lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti gli ...

L’Uomo del Giorno : Mattia De Sciglio - dopo 6 anni al Milan passa alla Juve : Mattia De Sciglio, è nato a Milano, il 20 ottobre 1992, è un calciatore italiano, difensore della Juventus e della nazionale italiana. Ricopre il ruolo di terzino, sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, nonostante sia un destro naturale. Ai tempi delle giovanili del Milan nasceva come difensore centrale. dopo 6 anni al Milan passa alla Juventus nell’estate del 2017 per 12 milioni di euro. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...

Wojtyla - l'uomo di Chiesa che quarant'anni fa fece rinascere la scienza : Il 16 ottobre 1978 Karol Wojtyla viene eletto Papa. Alle cinque del pomeriggio del 13 maggio 1981 quel Papa, in Piazza San Pietro, sotto i colpi di pistola di un attentatore, cade accasciandosi in fin ...

Addio a Turbolince - muore a 55 anni l’uomo dei talent Mirco Lincetto : Il 55enne Mirco Lincetto, più conosciuto con il nome d'arte di Turbolince col quale aveva fatto decine di apparizioni in spettacoli e talent anche televisivi come da la “Corrida” di Gerry Scotti e la trasmissione “Tu si che Vales”, è deceduto per un malore mentre camminava in strada.Continua a leggere

Omicidio con una penna-pistola - arrestato un uomo di 42 anni a Monza : Sembrava una morte naturale, ma quando il medico legale, che in un primo momento aveva escluso una causa violenta, ha cominciato a eseguire l’autopsia ha scoperto un piccolo foro da arma da fuoco sulla schiena del cadavere che stava esaminando. La vittima era stata trovata dal suo coinquilino sul letto, con del sangue che gli fuoriusciva dalla bocca. Le indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) hanno svelato che l’arma usata ...

Violenza su una ragazza - in manette uomo di 30 anni : L'uomo che nel luglio dello scorso anno aveva seguito, aggredito e stuprato una 20 enne dell'Ecuador all'uscita di una discoteca in pieno centro a Torino, abitava a Moncalieri. I carabinieri lo hanno ...