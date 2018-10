Imprese | 50 mila euro l' anno investiti per influencer marketing

Milano : Tari per Imprese disponibile in cassetto digitale di Infocamere (2) : (AdnKronos) - “Ecco un altro importante tassello del piano di trasformazione digitale che il Comune di Milano sta compiendo – commenta Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici - reso possibile grazie all’ottima collaborazione con Infocamere. Il dialogo tra il cassetto d

Milano : Tari per Imprese disponibile in cassetto digitale di Infocamere : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Tari a portata di click anche per le imprese milanesi. Grazie alla collaborazione tra Infocamere e Comune di Milano da oggi all’interno del cassetto digitale disponibile sulla piattaforma impresa.italia.it, gli imprenditori milanesi potranno trovare tutte le informazion

I numeri di Milano e la richiesta delle Imprese di buona politica e solidarietà sociale : Raccontare Milano con i numeri: lavoro, redditi, brevetti, imprese, università d'avanguardia. Ritratto suggestivo, per una metropoli di scienza e creatività, industria e commerci, lavoro e investimenti, tutte dimensioni che si traducono in numeri.Qui, dove giocano l'attenzione al Pil, la ricchezza prodotta, e l'inclusione sociale, le persone di cui ci si prende cura. E dove da sempre si respira un'aria concreta, pragmatica, poche ...

Milano. Area B : incentivi alle Imprese per la sostituzione dei veicoli inquinanti : È disponibile il bando per le imprese che vogliono chiedere un contributo per l’acquisto di un veicolo nuovo ad alimentazione

Milano - partono incentivi a Imprese per cambio veicoli inquinanti : Milano, 10 ott., askanews, - È online sul portale del Comune di Milano il bando per le imprese che vogliono chiedere un contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo ad alimentazione elettrica, ibrida,...

Lavoro : per produrre green 653mila Imprese investono sulle persone : imprese italiane sempre più sostenibili e a caccia di personale che abbia competenze in materia di ambiente. Secondo i dati del Sistema informativo Excelsior, nel 2017 circa 653mila imprese hanno ...

Olimpiadi : Imprese Milano e Belluno - sostegno a candidatura Lombardia e Veneto : Milano, 27 set. (AdnKronos) - "Le imprese dei territori della ‘Grande Milano’ e di Belluno, preso atto che l’unica candidatura nazionale rimasta per le prossime Olimpiadi invernali è quella di Lombardia e Veneto, la sostengono a una sola voce". E' quanto affermano Carlo Bonomi, presidente di Assolom

Commercio al dettaglio - -13mila Imprese dal 2009 : Le imprese del Commercio al dettaglio sono state fortemente colpite dalla crisi che ha investito 10 anni fa il nostro Paese ma si "stanno progressivamente trasformando, irrobustendosi sotto il profilo ...

Moda : due addetti su tre lavorano nelle 56 mila piccole Imprese : A dirlo è il report ' Le imprese della Moda nell'economia ibrida: innovazione e investimenti digitali ' di Confartigianato. La congiuntura alle porte dell'autunno del 2018 delinea qualche nube all'...

Ponte Morandi - "tetto 200mila euro per Imprese danneggiate" : Le imprese con sede operativa nel territorio di Genova che hanno subito danni in termini di fatturato a causa del crollo del Ponte Morandi saranno indennizzate con una somma non superiore a 200mila ...

Il modello Milano dal "fabbricone" alle mille Imprese : Dai tempi del "fabbricone" Pirelli di tempo ne è passato: ma non troppo. Milano però ha saputo innovare il suo "modello", integrando nuove e vincendo nuove sfide. GIANNI CREDIT(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 05:45:00 GMT)Di Maio e la vera politica industriale, di A. QuaglioCome spendere bene il 2% di Tria, di G. Credit

Milano : l'economia verde vale 2 miliardi per 7 mila Imprese : milano, 18 set., askanews, - Due miliardi di fatturato, e 7 mila imprese, 74 mila addetti: sono i valori che l'economia verde, genera nella sola città di milano. In Lombardia le imprese del settore sono 17 mila per 129 mila addetti e 5 miliardi di fatturato. In Italia questi parametri arrivano a 79 mila ...

Milano - il Comune stanzia un milione di nuovi contributi per negozi e Imprese nelle aree della M4 : Approvate dalla giunta le linee guida per la definizione del bando: 250mila euro per le imprese danneggiate dai lavori arriveranno dalla Regione

Milano : Confcommercio - più fondi a Imprese in difficoltà per cantieri : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Prosegua il dialogo costruttivo fra le istituzioni a beneficio di imprese e cittadini. E' l'auspicio di Confcommercio Milano, dopo i rilievi del Comune sull’entità delle risorse del bando di Regione che destina 300mila euro alle imprese commerciali lombarde la cui attivi