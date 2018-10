Imperiapost L' informazione libera della tua città RUGBY UNDER 14 | L' IMPERIA SI IMPONE PER

Imperiapost L'informazione libera della tua città PALLAMANO : CAMPIONATO FRANCESE SENIOR MASCHILE - L'USD SCHIAVETTI IMPERIA SI IMPONE PER 41-... : La cronaca della partita La squadra FRANCESE arrivata a IMPERIA con giocatori molto fisici e con un portiere alto 2,05 metri , destava subito molto timore ma i ragazzi imperiesi sono entrati subito ...

POLE DANCE - L'IMPERIESE CHIARA PEIRONE SI RACCONTA DOPO LA MEDAGLIA D'ARGENTO AGLI EUROPEI : ... : Puoi creare una coreografia facendo solo figure tipiche della ginnastica artistica, oppure aggiungere un tocco di creatività e personalizzare i tuoi spettacoli, portando un personaggio. Una mia amica,...

DA IMPERIA AGLI STATI UNITI - TRE STUDENTI PER UN ANNO TRA I BANCHI DEI COLLEGE AMERICANI. '... : Progetti dopo la maturità? 'Sinceramente non so ancora risponde Alessia - Il mio sogno sarebbe quello di girare il mondo con un furgoncino hippie e vivere facendo spettacoli circensi per le strade. ...

CERVO : TERREMOTI E ALLUVIONI - SABATO 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE LA PROTEZIONE CIVILE IN ... : Il volontariato di PROTEZIONE CIVILE, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 13 e 14 OTTOBRE volontari e volontarie di PROTEZIONE CIVILE allestiranno ...

'DIAMO STRADA ALL'AUTONOMIA' : CON I PROVENTI DELLA RASSEGNA 'L'ARTE NUTRIENTE' AL VIA IL ... : Il corso è il primo dei progetti sociali che Ag@ ha organizzato grazie alla donazione di ACT ArtiColazioniTeatro, in seguito alla chiusura DELLA prima edizione DELLA RASSEGNA di spettacoli ed eventi ...

VESSALICO : 'STRADE IN ARTE' - DA VENERDÌ 28 A DOMENICA 30 SETTEMBRE L'ESTEMPORANEA DI ... : ... che si cimenteranno nella realizzazione di murales aventi a oggetto la valorizzazione delle donne che hanno lasciato un segno nella cultura, nelle arti, nella scienza, ecc. Nella giornata conclusiva ...

DIANO MARINA : 'CIAK SI GIRA' - MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE A VILLA SCARSELLA IL CONCERTO DELLA ... : Sempre domani, ma nell'area spettacoli del Molo delle Tartarughe, dalle ore 21.30, gran finale per Balliamoci l'estate, lo spettacolo dello showman dianese Gianni Rossi, che ha tenuto banco da inizio ...

IMPERIA : APPALTO RIFIUTI - LA DENUNCIA DEL M5S : 'TEKNOSERVICE HA LAVORATO SENZA CONTRATTO ... : 'Io in scienza e coscienza replica il sindaco Scajola non l'ho firmata, era la terza proroga che si faceva. Ho ritenuto di capire e ho ritenuto che potesse essere percorribile questa strada. L'...

IMPERIA : NOTTE BIANCA - IN MIGLIAIA PER LE VIE DI PORTO MAURIZIO TRA STAND E BAND MUSICALI. ... : Grande partecipazione anche per le visite guidate alla Basilica di San MAURIZIO e salita alla Cupola a cura del "Comitato SottoTina' e al Parasio a cura del Circolo Parasio e gli spettacoli ...

IMPERIA : 'NOTTE DI BOLLICINE' - TUTTO PRONTO A PORTO MAURIZIO PER LA NOTTE BIANCA DI SABATO ... : Via Caboto " Shady Grove Irish Music e Country Blues Spettacoli itineranti " Magie nel centro storico, Artirsti di strada Band musicali Disco Inferno La Premiata Banda Verderame the Groove Matteo ...