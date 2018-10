Ilva | sindacati | ‘Gravi anomalie in scelta esuberi’ Operai | ‘Cacciato chi ha difeso

Ilva : sindacati - anomalie nelle assunzioni : ANSA, - TARANTO, 30 OTT - Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto hanno inviato una lettera all'amministratore delegato di Am InvestCo Italia, Jehl Matthieu, e per conoscenza al Ministro dello Sviluppo ...

Ilva : esuberi - incontro azienda-sindacati : ANSA, - BARI, 2 OTT - Confronto oggi a Roma tra l'Ilva in amministrazione straordinaria e i segretari territoriali Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto per dare seguito, così come indicato nel verbale di ...

Ilva - Governo e sindacati soddisfatti per risultato referendum : Teleborsa, - "Per Ilva abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili. Abbiamo lavorato per migliorare sia il piano ambientale sia quello occupazionale. Lo ...

REFERENDUM Ilva/ Il passo avanti dei sindacati dietro la vittoria dei sì : Il REFERENDUM tra i lavoratori dell'ILVA ha promosso l'accordo raggiunto nei giorni scorsi. Un segno del passo avanti compiuto dai sindacati negli ultimi anni, spiega GIUSEPPE SABELLA

Ilva : sindacati - prevalenza massiccia 'sì' a inizio scrutini : 'Hanno da poco aperto le urne elettorali e c'è una prevalenza massiccia del sì all'accordo Ilva. Sulle schede scrutinate sinora siano sul 92-91 per cento'. Lo dice Francesco Brigati della Fiom Cgil di ...

Sindacati : bucati gli archivi dell'Usb. Online la lista delle donazioni pro Ilva : 'Le continue ricerche di #Anonymous e #LulzSecITA, hanno portato alla luce dati sensibili riguardanti il #Ministero Economia e Finanze e non solo', si legge in un tweet pubblicato dagli hacker. Tra ...

Ilva : Di Maio ottiene il sì dei sindacati all'accordo con Arcelor Mittal : 2 Ilva, storica industria leader nel settore siderurgico, finalmente vede uno spiraglio per il suo futuro. Dopo una riunione durata [VIDEO] per tutta la notte, in cui si sono confrontati il ministro delle Attivita' produttive Luigi Di Maio, Arcelor Mittal e i rappresentanti dei lavoratori, sembra finalmente profilarsi all'orizzonte un accordo definitivo fra la nuova proprieta' e le parti sociali. Ilva: cosa prevede l'accordo Il ...

Ilva - trovato l’accordo con i sindacati sui 10.700 posti di lavoro : Accordo su 10.700 assunzioni ed esuberi di fatto azzerati. La trattativa sull’Ilva è ad un passo dalla conclusione. Nella notte al Mise sono stati fatti altri piccoli passi avanti: la riunione che doveva riprendere un poco prima di mezzanotte è stata aggiornata alle 2 e mezza. In mattinata nuovi incontri ristretti per rivedere le proposte che nel f...

Ilva - siglata intesa tra Mittal e sindacatiVia libera a 10.700 assunzioni subito : Il commento del nuovo proprietario: "Oggi è l'inizio di un lungo percorso per avrere un'impresa più forte e più pulita". Il risultato del referendum verrà reso noto entro il 13 settembre, dal 15 partirà così il nuovo corso dell'azienda.

Ilva/ Accordo Mittal-sindacati - tutte le sfide del "secondo tempo" : L'intesa, al di là dell'importante risultato occupazionale, è un segnale per la siderurgia e l'industria italiana. Coniugando innovazione, sicurezza e ambiente. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 06:07:00 GMT)ILVA/ L'ultima commedia che divide Mittal e Di Maio, di G. SabellaLAVORO E POLITICA/ Così la legge di Bilancio può evitare un'altra dose di chiusure aziendali, di G. Larghi

Risolta la vertenza Ilva - c'è l'ok dei sindacati all'intesa con Di Maio : Concluso l'accordo fra governo, sindacati e l'Arcelor Mittal. La nuova proprietà ha escluso licenziamenti. Entro il 2023 una soluzione certa anche per i 2700 in cassa integrazione. Ora la parola passa ...