Ilva | sequestrate aree trasformate in discariche

Ilva - sequestrate aree con discariche : 13.22 Militari della Guardia di finanza di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip Gilli,di alcuni siti,gestiti dall'Ilva, ubicati al confine nord dello stabilimento, per una superficie complessiva pari a circa 530.000 metri quadrati, trasformati in discariche di rifiuti pericolosi. Sono nove le persone indagate per disastro ambientale. Le indagini hanno permesso di individuare oltre 5 milioni di tonnellate di ...