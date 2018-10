Ilva | sequestrata un’area al confine del siderurgico | “Era diventata discarica di rifiuti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 ottobre 2018) Un’area di oltre mezzo milione di metri quadrati trasformata indipericolosi e oltre 5 milioni di tonnellate di residui industriali stoccate. Per questo, secondo il gip del tribunale di Taranto, da sequestrare. Il decreto disposto dal giudice è stato eseguito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Taranto che ha sequestrato alcuni siti, gestiti dall’, ubicati alnord dello stabilimento nelle adiacenze della Cava Mater Gratiae e Gravina Leucaspide. I siti, gestiti dall’acciaieria e ubicati alnord dell’area del, per una superficie complessiva pari a circa 530.000 metri quadrati, secondo l’accusa erano stati trasformati in discariche dipericolosi. Sono nove le persone indagate per disastro ambientale nel procedimento collegato, noto dal 2016. Le indagini hanno ...