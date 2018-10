Il tir perde bottiglie di Aperol | gli automobilisti bloccano la strada per rubarle

Monselice - tir perde casse di Aperol : automobilisti bloccano il traffico per portarsele via : Molti automobilisti di passaggio non si sono lasciati sfuggire l'occasione fermandosi a bordo strada per contendersi le bottiglie rimaste ancora integre. Un parapiglia che ha creato ovviamente disagi al traffico in zona tanto che sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale e i carabinieri.Continua a leggere

Bra : tir perde parte del carico - traffico rallentato : traffico rallentato in strada Orti a Bra. Un tir ha perso parte del carico che stava trasportando. Sono in corso le operazioni per liberare e mettere in sicurezza la strada

Francesca Piccinini annuncia il ritiro - la pallavolo italiana 'perde' una delle sue schiacciatrici più rappresentative : Al Festival dello Sport di Trento la schiacciatrice del AGIL Volley Novara ha annunciato il ritiro a fine stagione. 'Questo sarà il mio ultimo anno da giocatrice " : ha detto Francesca Piccinini ...

L’Italia perde i pezzi! Romagnoli - Cutrone e D’Ambrosio lasciano il ritiro della Nazionale : ecco i sostituti : Romagnoli, Cutrone e D’Ambrosio costretti a lasciare il ritiro della Nazionale per infortunio: in vista dei match con Ucraina e Polonia, Mancini chiamata Tonelli e Piccini Alessio Romagnoli, Patrick Cutrone e Danilo D’Ambrosio lasciano il ritiro della Nazionale italiana per problemi fisici e non saranno a disposizione per i due match con Ucraina e Polonia. Il ct Roberto Mancini ha scelto di convocare Lorenzo Tonelli e ...

A26 Camion perde blocchi di polistirolo su auto : A26 Camion perde blocchi di polistirolo sulla A26. L'episodio è accaduto all'altezza della barriera lago Maggiore sulla A26, sul posto è intervenuta la Polstrada di Romagnano. Camion perde blocchi di ...

Finge di perdersi - mobilita le forze dell'ordine : "Volevo attirare l'attenzione di un ragazzo" : Chiama i vigili del fuoco dicendo di essersi persa tra le campagna di Borgofranco, ma non era vero. Il sospetto è che si sia trattato di un gioco o una bravata per fare colpo su un ragazzo più grande. ...

Picchia la compagna incinta per farla abortire : «Non voleva perdere il sussidio statale» : La coppia, se avesse messo al mondo il terzo bambino, avrebbe perso il sussidio previsto dallo stato, ma allo stesso tempo alla donna era stato negato l'aborto. Uccisa a 15 anni per una colazione ...

Perde il controllo dell'auto durante un sorpasso e si scontra frontalmente con un tir : morto : Incidente mortale, questo pomeriggio, lunedì 10 settembre 2018, lungo la variante della strada statale 24 a Pianezza, nella zona della rotonda all'incrocio con via Cassagna. Una Opel Corsa si è ...

Us Open - Nadal sull'infortunio al ginocchio : 'Preferisco perdere che ritirarmi - ma non ero in grado di continuare' : Ci risiamo. Il rapporto conflittuale tra Rafael Nadal e il suo ginocchio destro si arricchisce di un nuovo capitolo. Un infortunio che ha costretto il numero uno del mondo al ritiro nel corso della semifinale degli Us Open, quando era sotto di due set contro Juan Martin Del Potro. Il maiorchino ha provato a lottare da far suo, ma dopo aver perso il primo parziale ...

tir perde il carico : paura sulla statale. Traffico deviato per liberare la strada : L'incidente all'altezza del Nucleo industriale di Sessano ISERNIA. Tir perde il carico lungo la statale 650, all'altezza del Nucleo industriale di Sessano del Molise. L'incidente questo pomeriggio, ...