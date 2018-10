Il Sinodo s’è chiuso con tante strette di mano Il prossimo anno sarà diverso

ilfoglio

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - donMimmo : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - giuseppeargent3 : ll Sinodo ha approvato a maggioranza la raccomandazione per accoglienza dei gay. E' possibile che non hanno mai let… - s_convento : RT @Pontifex_it: La fede è vita: è vivere l’amore di Dio che ci ha cambiato l’esistenza. La fede è questione di incontro, non di teoria. #S… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Roma. Ilsui giovani che si è concluso sabato in Vaticano con l’approvazione del documento finale – 191 placet e 43 non placet, ma il Papa a lavori ultimati ha invitato a non chiamarlo documento ché “siamo pieni di documenti” – ha confermato le attese (basse) della vigilia. Alla fine, scorren