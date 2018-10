Il sindaco di Riace Lucano a Milano | folla per incontrarlo Sala | Mimmo | siamo con

PD vuole Lucano in Europa - ma a sinistra in tanti vogliono candidare il sindaco di Riace : Mimmo Lucano, il Sindaco di Riace potrebbe essere proiettato verso un ruolo di primo piano nella Politica nazionale. I rumors di stampa delle ultime ore parlano di una sua possibile candidatura alle prossime elezioni europee del 2019, dove la sinistra italiana, e il Pd in particolare, contano di schierare volti nuovi per ricompattare l’elettorato perduto per strada in questi anni di crisi. Dopo l’arresto per favoreggiamento dell’immigrazione ...

“Che tempo che fa” – Quarta puntata del 21 ottobre 2018 – Antonella Clerici - il sindaco di Riace tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quarta puntata del 21 ottobre 2018 – Antonella Clerici, il sindaco di Riace tra gli ospiti. ...

MIMMO LUCANO/ Il sindaco di Riace : "Nessun illecito - erano richiedenti asilo" (Che tempo che fa) : Fabio Fazio ha invitato MIMMO LUCANO per discutere del suo "Modello Riace", ma la Lega si è opposta alla sua presenza nello show di Rai 1. Ecco tutti i dettagli (Che tempo che fa).(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:10:00 GMT)

A «Che Tempo Che Fa» ospite Mimmo Lucano - sindaco di Riace - : ospite di questa settimana anche lo scrittore Alessandro Baricco , nelle librerie con The Game, storia dell'insurrezione digitale che ha portato al mondo in cui viviamo. Mentre lo spazio dedicato ...

“Che tempo che fa” – Quarta puntata del 21 ottobre 2018 – Antonella Clerici - il sindaco di Riace tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quarta puntata del 21 ottobre 2018 – Antonella Clerici, il sindaco di Riace tra gli ospiti. ...

Fazio santifica il sindaco di Riace : Fabio Fazio continua a fare il suo mestiere. E lo fa bene, perché, puntualmente, ravviva lo spirito di una sinistra sempre più smarrita in questo surreale scenario politico. E così, domani, il ...

Fabio Fazio invita Mimmo Lucano a Che tempo che fa : la Lega si ribella/ Polemica sul sindaco di Riace : Fabio Fazio ha invitato Mimmo Lucano a Che tempo che fa. La Lega Nord si è ribellata con un comunicato ufficiale, non si fermano dunque le polemiche sul Sindaco di Riace.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 23:29:00 GMT)

Fabio Fazio invita il sindaco di Riace a "Che tempo che fa" e la Lega insorge : Fabio Fazio invita a Che tempo che fa Mimmo Lucano e scoppia la polemica politica. Il sindaco di Riace, conosciuto per il modello di accoglienza dei richiedenti asilo realizzato nella piccola cittadina calabrese, è stato arrestato lo scorso 2 ottobre con l'accusa di ...

Il sindaco di Riace da Fazio - insorge la Lega : «La Rai divulga modelli distorti» Il Pd : «È censura» : Il sindaco di Riace , Mimmo Lucano , arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, domenica sarà ...

Il sindaco di Riace da Fazio - insorge la Lega : 'La Rai divulga modelli distorti'. Il Pd : 'È censura' : Il sindaco di Riace , Mimmo Lucano , arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, domenica sarà ...

Il sindaco di Riace a Napoli : 'Accetto col cuore l'invito di Dema' : Oltre a dimostrare la mia innocenza personale, credo che questa vicenda, in un momento storico particolare, possa dare un contributo ad un'idea di politica che va in direzione opposta rispetto a ciò ...

Il sindaco di Riace diventa eroe dell'Anpi : Attorno al modello Riace sta convergendo un mondo a digiuno di miti ed elettori. E nelle beghe giudiziarie di Lucano, il sindaco anti-Salvini, in molti vogliono intravedere una sorta di persecuzione ...

Riace - Lucano a Napoli “Accetto l’invito del sindaco De Magistris”/ Ultime notizie “Lo ammiro” : Riace, Lucano ha dormito in auto “Non ho un luogo fisso”. Ultime notizie, sindaco rimasto nella Locride dopo il divieto di dimora nel proprio comune(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:57:00 GMT)

Riace - Mimmo Lucano sospeso dalla carica di sindaco : 'Ovviamente facciamo ricorso al Tar per un fatto morale e poi dobbiamo recuperare le risorse per i servizi già svolti, dopodiché , lo voglio dire come volontà politica, dobbiamo uscire dallo Sprar. ...