IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 5 al 10 novembre 2018

Il SEGRETO anticipazioni puntata di oggi e fino al 3 novembre : Emilia e Alfonso in cella : Le anticipazioni de Il Segreto di oggi lunedì 29 ottobre e fino a sabato 3 novembre su Canale 5, raccontano di una settimana molto intensa e di episodi che saranno ricchi di momenti di grande tensione. In particolare, la trama principale sara' quella che vedra' coinvolti Emilia e Alfonso, vittime della vendetta del generale Perez de Ayala: coinvolti nella oscura vicenda ovviamente anche Matias e Raimundo, i loro amici Severo, Carmelo e Irene, ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 30 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 30 ottobre 2018: L’idea di Hipolito e di Onesimo si è rivelata pessima, perché la scuola di ballo non ha avuto per niente successo. Rassegnato, Hipolito deve affrontare la realtà. Irene è amareggiata per la mancata pubblicazione del suo articolo sul giornale; Severo scopre intanto che è stato proprio Perez De Ayala a proibire che l’articolo venisse reso pubblico. Il Generale intende a tutti ...

Il SEGRETO - Emilia e Alfonso torturati in prigione dal Generale : anticipazioni puntata 30 ottobre : Silenzi, piani inconfessabili, desideri taciuti, ambizioni divoranti e intrighi senza sosta: tutto questo e molto di più è nella soap opera spagnola Il segreto, in onda ormai da cinque anni sulle reti Mediaset e, come ogni soap, potenzialmente infinita. A Puente Viejo, teoricamente placida cittadina iberica, non si può mai star tranquilli perché ogni giorno, ogni ora, ogni minuto succede qualcosa di clamoroso a cui può fare immediatamente ...

Il SEGRETO anticipazioni 30 ottobre 2018 : Il Generale De Ayala prende di mira Emilia e Alfonso. Li accusa di essere stati loro ad attentare alla vita di Fe.

Il SEGRETO anticipazioni - puntate settimanali dal 5 al 9 novembre 2018 : Eccoci puntuali con le anticipazioni della soap Il Segreto. Da lunedì 5 a venerdì 9 novembre 2018, Francisca si mostrerà in apprensione per la sua ex domestica. Severo sarà a rischio nuovamente, ma qualcuno gli salverà la vita. Ci saranno grandi problemi per Alfonso ed Emilia, mentre qualcuno si ammalerà gravemente. Ma vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni. anticipazioni Il Segreto: Julieta rinuncerà alla fuga Sabato, 3 novembre 2018 ...

Il SEGRETO anticipazioni : ADELA minacciata. Da chi? : Pericolo in arrivo per la maestra ADELA (Ruth Llopis) nei prossimi mesi de Il Segreto: la moglie di Carmelo Leal (Raul Peña) inizierà infatti a ricevere dei messaggi anonimi contenenti delle minacce, ma inizialmente sottovaluterà il problema. Andiamo quindi con calma per capire meglio come verrà introdotta questa storyline… Le anticipazioni segnalano che, durante i preparativi della nozze tra Severo Santacruz (Chico Garcia) e Irene Campuzano ...

Il SEGRETO anticipazioni : da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap spagnola di Canale 5 per la settimana a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre.

Il SEGRETO anticipazioni : Alfonso ed Emilia vengono arrestati : Sandra Cervera (Emilia) Nuova settimana in compagnia de Il Segreto, in onda nel primo pomeriggio dal lunedì al sabato su Canale5, e in prime time al martedì su Rete4. I fan più accaniti e irriducibili possono però contare su un ulteriore appuntamento, quello in edicola con Il Segreto Magazine. Il mensile interamente dedicato alla soap è nato nel 2014 da un’idea di Fivestore, la divisione editoriale e merchandising di Mediaset. La rivista ...

Il SEGRETO anticipazioni : FERNANDO MESIA è ammalato? : Nelle puntate de Il Segreto in onda a fine novembre, i telespettatori italiani potranno rivedere il perfido FERNANDO MESIA (Carlos Serrano): ritornato per fare le veci di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) finché quest’ultima sarà assente da Puente Viejo, il figlio di Olmo (Iago Garcia) inizierà a comportarsi come se fosse la dark lady in persona e non esiterà a schierarsi contro alcuni dei compaesani. Le anticipazioni segnalano che ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 29 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 29 ottobre 2018: Raimundo dice a Julieta e Saul che ha impedito a Donna Francisca di far riaprire il processo contro lo stesso Saul… L’articolo realizzato da Irene non viene pubblicato dal giornale di Madrid… Espinosa, l’avvocato di Dos Caras, giunge a Puente Viejo ed il Generale Perez De Ayala gli fa capire che le sue prossime vittime saranno Emilia e Alfonso ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Francisca scompare - ma Fernando prende il suo posto : Dopo la misteriosa scomparsa di Francisca assisteremo al ritorno del temibile Fernando Mesia, in possesso di una procura che lo delega a gestire tutti gli affari della Dark Lady.

Il SEGRETO/ Anticipazioni settimanali : Alfonso ed Emilia rapiti - Fe si salverà? (29 ottobre al 3 novembre) : Il Segreto: cosa accadrà a Puente Viejo nel corso della prossima settimana? Eccovi a seguire, le indicazioniqq e Anticipazioni della trama de Il Segreto dal 29 ottobre al 3 novembre.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:03:00 GMT)

Anticipazioni Il SEGRETO : Matias si scaglia contro il Generale : Le Anticipazioni delle puntate de 'Il Segreto' che vanno da lunedì 29 ottobre fino a sabato 3 novembre si basano sul personaggio di Matias: il ragazzo mostra la preoccupazione per il destino dei suoi genitori [VIDEO] condotti in carcere per un reato mai commesso. Alfonso ed Emilia vengono accusati di tentato omicidio nei confronti di Fe e sono stati trasferiti dalla locanda in una prigione vicina a Trefacio, una localita' lontana dal paese di ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Fernando denigra Irene prima delle nozze con Severo : Torna lo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, [VIDEO]la telenovella che da ormai da 7 anni è protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le Anticipazioni delle nuove puntate, in programma tra qualche mese in Italia si soffermano su Irene Campuzano interpretata dall'attrice spagnola Rebeca Sala. La donna, infatti, diventera' la nuova fidanzata di Severo. Una unione che purtroppo provochera' i commenti poco carini di Fernando, che fara' di ...