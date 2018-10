Il ritorno di Ariana Grande in God Is A Woman con orchestra | video dallo speciale BBC a

optimaitalia

: Il ritorno di @ArianaGrande in #GodIsAWoman con orchestra, video dallo speciale #BBC a lei dedicato… - OptiMagazine : Il ritorno di @ArianaGrande in #GodIsAWoman con orchestra, video dallo speciale #BBC a lei dedicato… - Motoliciously : @foisluca84 Giusto, però la constatazione che al ritorno del quarto reich nei forni insieme a gli altri indesiderat… - rnbjunk : Ariana Grande sta meglio! Promette il suo ritorno in tour con un tweet. -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Dopo un periodo di lontananza dalle scene, ildiin tv avviene grazie allodi un'ora che la BBC le ha dedicato e che sarà trasmesso dall'emittente giovedì 1 novembre.Il programma è stato girato il 7 settembre scorso, quandoè stata a Londra per promuovere il suo album Sweetener: registrato di fronte ad un pubblico dal vivo composto da alcuni fan, lo show ha visto la popstar esibirsi dal vivo con un'in una sorta di antipasto di quello che sarà il tour 2019, recentemente confermato dalla stessa artista col calendario delle prime date negli Stati Uniti.Alla vigilia della messa in onda, BBC ha divulgato undi una delle esibizioni della serata, una versione inedita edi God Is A: si tratta del secondo singolo ufficiale tratto dall'ultimo album Sweetener, dopo l'apripista No Tears Left To Cry, qui eseguito con ...