Il prossimo LG potrebbe avere una tripla fotocamera in stile Mate 20

Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese : Stando alle ultime indiscrezioni, il primo smartphone di Samsung con processore Qualcomm Snapdragon 710 avrà nome in codice SM-G8870 L'articolo Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese proviene da TuttoAndroid.

Il prossimo smartwatch Honor Watch potrebbe essere ibrido : Il nuovo smartWatch Honor Watch, che verrà presentato insieme a Honor Magic 2 il prossimo 31 ottobre, potrebbe essere un ibrido. L'articolo Il prossimo smartWatch Honor Watch potrebbe essere ibrido proviene da TuttoAndroid.

Figlio di Harry e Meghan : ecco come si potrebbe chiamare il prossimo Royal Baby : La famiglia reale ha apprezzato il supporto ricevuto dalle persone di tutto il mondo fin da quando è stato celebrato il matrimonio, ed è felicissima di poter condividere questa lieta notizia con il ...

Il prossimo progetto di Quantic Dream potrebbe essere un gioco multipiattaforma : Stando a quanto riportato da PlayStation LifeStyle, Quantic Dream è alla ricerca di un "senior PC engineer programmer" con esperienza in Direct3D 11 o 12, come evidenziato dall'utente Resetera Rodjer. Poiché l'annuncio di lavoro menziona in particolare "Microsoft Direct3D 11 o 12", in molti hanno pensato che il prossimo progetto di Quantic Dream potrebbe essere un gioco multipiattaforma.Quantic Dream, lo studio responsabile del recente Detroit: ...

Secondo un annuncio di lavoro di Infinity Ward il prossimo Call of Duty potrebbe arrivare anche su PS5 e Xbox Scarlett : Il prossimo Call of Duty del 2019 sarebbe in lavorazione presso Infinity Ward e gli sviluppatori stanno cercando personale da aggiungere al proprio team. Secondo l'ultimo annuncio di lavoro della compagnia, sembra che il nuovo sparatutto arriverà anche su console di prossima generazione.Come riporta Segmentnext, Infinity Ward ha pubblicato un annuncio di lavoro su LinkedIn e nella descrizione viene indicato un possibile Call of Duty ...

Atlantico - “Leslie” potrebbe diventare il prossimo uragano della stagione : rischio onde alte alle Bermuda - effetti anche in Europa [MAPPE] : 1/9 ...

Deontay Wilder vs Tyson Fury potrebbe disputarsi il prossimo 1 dicembre (rumors) : Praticamente alla vigilia del match che vedra' Anthony Joshua mettere in palio le sue quattro cinture di campione del mondo dei pesi massimi a Wembley [VIDEO] contro Alexander Povetkin, ci sarebbe una data ipotetica per il mondiale WBC tra il campione Deontay Wilder e lo sfidante, ex campione mondiale, Tyson Fury. Secondo quanto anticipato da Lance Pugmire, cronista sportivo e grande esperto di boxe per il Los Angeles Times, il combattimento ...

Il prossimo gioco di Rocksteady potrebbe essere annunciato nel primo trimestre del 2019 : Batman Arkham Knight è stato lanciato nel 2015 e da allora non abbiamo ancora sentito parlare del nuovo progetto di Rocksteady Studios. Tuttavia, varie voci riferiscono che lo studio sta lavorando a un gioco ma, al momento, non è previsto un annuncio.Come segnala Gearnuke, ora una nuova voce afferma che il loro prossimo progetto potrebbe essere svelato presto. La fonte di questa notizia è un giornalista freelance con legami all'interno ...