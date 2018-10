Il principe Carl Philip di Svezia si confessa | ' ' Sono dislessico' '

principe Carlo - rivelazioni sul matrimonio con Lady Diana nel libro che celebra i suoi 70 anni : In occasione del compleanno del Principe Carlo, primogenito della regina Elisabetta ed erede al trono, uscirà la sua biografia. Il libro, che si intitola ‘Charles at Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams’ è stato scritta da Robert Jobson, biografo ufficiale di Corte, per celebrare i 70 anni del Principe che cadranno il prossimo 14 novembre e molto presto verrà pubblicata a episodi sul Daily Mail. Contiene interviste e dichiarazioni ...

Carl Philip - il principe dislessico contro la «tempesta di odio» :

Il principe Carlo rivela : “Il matrimonio con Diana è stato un errore enorme. William? È irascibile come lei - Harry invece è più emotivo” : Il principe Carlo d’Inghilterra compirà 70 anni il prossimo 14 novembre e, per l’occasione, ha concesso una lunga intervista al corrispondente reale Robert Jobson che ne ha ricavato una nuova biografia, Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams. Il primogenito di Elisabetta II, l’eterno erede al trono, si racconta come non ha mai fatto prima, rivelando il suo lato più privato. Dal matrimonio fallito con Lady Diana fino al ...

Il principe Carlo : "Il matrimonio con Diana è stato un errore" : L'unione tra il principe Carlo e Diana Spencer ha segnato come un tatuaggio le sorti dei reali inglesi. Si sono sposati nel 1981 e sono stati insieme per 15 anni, hanno dato alla luce William ed Henry ...

"Il principe Carlo voleva disperatamente annullare le nozze. Sapeva che sarebbero state un errore" : Non fu soltanto Diana ad accorgersi che qualcosa nel matrimonio con il principe Carlo non andava. Anche lui voleva disperatamente porre fine a quelle nozze così sbagliate, tanto aveva capito di essere incompatibile con lei. A rivelarlo è una nuova biografia dedicata proprio al figlio della regina Elisabetta II, in uscita a novembre in occasione del suo compleanno di 70 anni. Il libro mette in luce - finalmente - anche il punto di ...

Svelato il volto di Camilla Parker Bowles in The Crown 3 - l’inizio dell’amore col principe Carlo nei nuovi episodi : Ci sarà anche il personaggio di Camilla Parker Bowles in The Crown 3: la terza stagione della serie dedicata alla Corona inglese metterà in scena un incontro tra un giovane principe Carlo e la donna che sarebbe poi diventata la sua seconda moglie. La terza stagione mostrerà proprio gli inizi della loro storia d'amore, nata e cresciuta in sordina nonostante il sentimento che li legava fosse noto a tutti, anche negli anni del matrimonio di ...

La serie Netflix che getta fango sul principe Carlo : La serie tv Netflix The Royal House of Windsor è sbarcata da poco sulla piattaforma digitale più famosa al mondo e già sta iniziando a far parlare di sé per come presenta Carlo e CamillaDopo The Crown la piattaforma streaming più famosa al mondo ha deciso di finanziare un'altra serie tv incentrata sulla famiglia reale più famosa al mondo: i Windsor. Il titolo fa intuire già lo scopo del documentario, The Royal House of Windsor e ha il ...

Carlo - i 70 anni del principe incompreso :

MEGHAN MARKLE/ Assente con Harry al compleanno del principe Carlo : MEGHAN MARKLE e il Principe Harry saranno assenti alla festa per il 70esimo compleanno del Principe Carlo, ma nessun rancora in famiglia. Ecco il motivo.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 06:25:00 GMT)

Meghan Markle - nessun festeggiamento per il compleanno del principe Carlo : Il 14 Novembre il principe Carlo d'Inghilterra spegnerà 70 candeline ma, secondo le ultime indiscrezioni, né Meghan Markle né il principe Harry, saranno presenti ai festeggiamenti. È l'aggiornatissimo ...

MEGHAN MARKLE/ “La cosa migliore che sia successa a Harry” : parola del principe Carlo : MEGHAN MARKLE "è la miglior cosa che sia successa a Harry": il Principe Carlo promuove a pieni voti la moglie del figlio per la quale avrebbe un vero debole.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 05:06:00 GMT)

Il principe Carlo e gli altri vincitori dei GQ Men of the Year Awards 2018 : Quella del Principe Carlo d’Inghilterra, premiato con l’Editor’s Lifetime Achievement Award per il suo impegno in oltre 400 associazioni di beneficenza in grado di raccogliere ogni anno oltre 150 milioni di sterline, è senza alcun dubbio l’immagine più forte di questa XI edizione. Accanto, forse, al provocatorio abito-trikini all’insegna dei tagli e delle trasparenze indossato da Kate Beckinsale. Le stelle ...

Ecco il momento preciso che portò alla fine del matrimonio di Lady D con il principe Carlo : La crisi del matrimonio di Lady D e il principe Carlo ha avuto diverse cause. Una di queste - che lasciò la principessa totalmente "devastata" - accadde dopo la nascita di Harry. È quanto afferma lo scrittore Andrew Morton nella biografia "Diana: Her True Story". Stando a quanto riportato, non appena Carlo scoprì il sesso del secondogenito ne fu estremamente deluso: "Oh mio Dio, è un maschio", avrebbe detto quasi con ...

Lady Diana e Carlo - fu la nascita del principe Harry a mettere in crisi il loro matrimonio : ecco perché : All’origine della fine del matrimonio tra il principe Carlo e la principessa Diana ci sarebbe stata una frase, una soltanto, pronunciata dal futuro erede al trono al momento della nascita di Harry. A 21 anni dalla morte della principessa Diana, c’è infatti una nuova rivelazione sui motivi che provocarono il divorzio tra l’erede al trono britannico e la “principessa del popolo”. A svelarla è il biografo Andrew Morton nel suo ...