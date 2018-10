Il primo caso di “gravidanza condivisa” : (foto: Getty Images) Si chiamano Bliss e Ashleigh Coulter, sono sposate e vivono nel Nord del Texas. E da cinque mesi sono le mamme di Stetson. Sembra la classica bella storia di una famiglia arcobaleno, ma qualcosa la rende speciale: Bliss e Ashleigh hanno entrambe portato in grembo il loro bambino con una gravidanza condivisa – la prima coppia dello stesso sesso al mondo a esserci riuscita. A renderlo possibile, raccontano i media ...

29 ottobre - Leonardo Palmisano autore di utto torna. Il primo caso del bandito Mazzacani a Cutrofiano - Lecce - : Robinson" , incontri con scrittori e pedagoghi, reading, presentazioni di libri per approfondire le tematiche del contemporaneo, , "NonRassegnamoci" , spettacoli e performance dal vivo, e "CortoCorto"...

Stefano Sala e Benedetta Mazza si sono baciati?/ Grande Fratello Vip 2018 : primo caso di corna in arrivo... : A quanto pare Stefano Sala è pronto a mettere da parte la sua fidanzata per lanciarsi a capofitto nella sua particolare amicizia con Benedetta Mazza tanto da chiederle un bacio, e adesso?(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:48:00 GMT)

Spaventoso incendio - conseguenze sulle persone. Ferma la circolazione ferroviaria. Non è il primo caso in Italia. La situazione : Un vasto incendio è scoppiato nella serata di domenica a Milano, in un capannone in via Chiasserini, in una zona tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di cena, circa le 20:30. Le fiamme riguardano un capannone colmo di rifiuti. I soccorsi non sono stati semplici a causa della temperatura è molto alta. L’area è rimasta molto pericolosa fino a tarda notte e ciò non ha consentito ai vigili del fuoco – ...

Un urlo all’improvviso - in piena notte. Nella casa del GF non è il primo caso - ma stavolta… “Doveva succedere” - penserà qualcuno di voi… : Al Grande Fratello capitano, più o meno, sempre le stesse cose. Aerei con messaggi, baci, risse, riappacificazioni, nudi più o meno integrali e la coppia di vicini che si lamenta in diretta tv. Proprio così, ancora una volta e non certo per l’ultima, la coppia di vicini infastiditi dagli schiamazzi notturni, colpisce ancora. Già, perché ogni anno vengono disturbati dai fan che si appostano fuori dalla casa, sulle staccionate in giardino, e ...

Netflix - in India il primo caso di dipendenza : ... che 'ogni volta che la sua famiglia gli metteva pressione affinché si guadagnasse da vivere, o quando vedeva i suoi amici riuscire nelle cose che facevano, guardava continuamente gli spettacoli ...

Diagnosticato il primo caso di "dipendenza da Netflix" : 26enne finisce in riabilitazione : Facile farsi prendere la mano da Netflix e dal binge watching: episodio dopo episodio, film dopo film, si finisce per perdere la cognizione del tempo. Qualche volta in maniera patologica, com'è accaduto a un uomo indiano, ricoverato in una clinica di riabilitazione con la diagnosi di "dipendenza da Netflix". Si tratta del primo caso nel Paese e sembra essere anche il primo documentato al mondo.La scorsa settimana - come spiega il ...

primo caso di dipendenza da Netflix - ricoverato : oltre 7 ore al giorno davanti alla tv : ... o quando vedeva i suoi amici riuscire nelle cose che facevano - ha evidenziato Sharma - guardava continuamente gli spettacoli offerti. Era un metodo di evasione. Poteva dimenticare i suoi problemi e ...

In India primo caso dipendenza da Netflix : ... o quando vedeva i suoi amici riuscire nelle cose che facevano - ha evidenziato Sharma - guardava continuamente gli spettacoli offerti. Era un metodo di evasione. Poteva dimenticare i suoi ...

India - primo caso dipendenza da Netflix : E' il primo caso nel Paese e sembra essere anche il primo documentato al mondo, tanto che ha scatenato l'interesse di diversi media. La scorsa settimana - come spiega il quotidiano The Hindu - nella ...

India - primo caso dipendenza da Netflix : E' il primo caso nel Paese e sembra essere anche il primo documentato al mondo, tanto che ha scatenato l'interesse di diversi media. La scorsa settimana - come spiega il quotidiano The Hindu - nella ...

Bimba con due padri : primo caso in Sardegna : primo caso in Sardegna di una Bimba registrata in Comune come figlia di due padri. La vicenda, raccontata oggi dalla Nuova Sardegna, risale a qualche giorno fa, con la decisione dei giudici del Tribunale di Sassari che hanno rettificato l’atto di nascita originario dove era indicato il nome del solo papà biologico, ma il tutto è iniziato nel 2016, anno di nascita della piccola. La coppia, oggi unita civilmente, ha fatto ricorso alla ...

Bimba registrata come figlia di due padri - primo caso in Sardegna : Per la prima volta in Sardegna una Bimba è stata registrata in Comune come figlia di due padri. La decisione è stata assunta dai giudici del Tribunale di Sassari, che hanno rettificato l'atto di ...

Bimba con due papà - il tribunale di Sassari dice sì. primo caso sull'Isola - Sardiniapost.it : Per la prima volta in Sardegna una Bimba è stata registrata in Comune come figlia di due padri. La vicenda, raccontata oggi dalla Nuova Sardegna , risale a qualche giorno fa, con la decisione dei ...