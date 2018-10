Il piccolo Lorys | su Crime + Investigation canale 119 di Sky la ricostruzione della

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 ottobre 2018) Nell’autunno del 2014, in un paeseprovincia di Ragusa, scompare un bambino di otto anni. Si chiamaStival. Dopo qualche ora il corpo senza vita delviene trovato nelle campagne circostanti.è stato ucciso. Inizia così uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi anni.(in esclusiva sul119 di Sky) nello speciale Il, in onda in prima visione assoluta martedì 30 ottobre alle 22, ne ripercorre le principali tragiche tappe: dalla scomparsa del bambino al ritrovamento del corpo, le indagini, il processo, e infine la clamorosa condannamadre di, Veronica Panarello a trent’anni di carcere, riconfermata in Appello a luglio 2018. È sabato 29 novembre 2014 quando a Santa Croce Camerina, dal complesso didattico Falcone Borsellino, escono decine di bambini in festa per un’altra settimana che se ne va. ...