Il piano per fare fuori Renzi dal Pd attraverso l' asse Martina-Zingaretti

Statali - più fondi per il contratto : piano straordinario di assunzioni : Il governo aumenta i soldi stanziati nella manovra di bilancio per rinnovare il contratto dei dipendenti Statali. Rispetto alla precedente bozza, quella più aggiornata, fatta trapelare ieri, prevede 1,...

Cimiteri cittadini - il piano traffico per il primo e il 2 novembre : Cimiteri cittadini, di seguito il piano traffico elaborato dal Comune per i napoletani che si recheranno in visita ai propri defunti. Cimiteri di Poggioreale. Dalle ore 06.00 alle ore 16.00 dei giorni ...

Banche in recupero si interrogano sul piano anti spread : Milano. Apertura ottimista delle Borse europee con Piazza Affari che inizia la settimana in forte rialzo dell'1,8 per cento, ma poi ridimensiona i guadagni dopo le prime ore di negoziazioni seguendo, ormai, uno schema fisso di volatilità (indice Ftse Mib segna +1,1 per cento a metà mettinata). In og

I vicepremier trovano l?intesa : fondi per il piano anti-spread : Se la ?febbre? dello spread non scenderà in maniera consistente nei prossimi giorni, l?allarme rosso è pronto a scattare. Ieri pomeriggio ne hanno parlato di nuovo a...

SPY FINANZA/ Il piano della Lega per far pace con l’Ue e rompere con M5s : Nonostante le apparenze, tra Lega e M5s i rapporti non sono buoni e il Carroccio potrebbe approfittare di due situazioni per egemonizzare l'esecutivo Conte (Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 06:02:00 GMT)RIPRESA?/ Spesa, la formula che trasforma il reddito di cittadinanza in un’occasione, di M. ArtibaniITALIA FUORI DALL'EURO?/ Rinaldi: occhio al bluff dei paesi del Nord

Disney rivela un vecchio piano per un Harry Potter Land : Sono stati svelati dei vecchi piani di Disney World per una sezione di parco dedicata a Harry Potter . L'idea di base ha molto senso, del resto i l mondo di Hogwarts ha ricoperto un ruolo significativo nella cultura pop per oltre un decennio. Partendo dalla serie di libri best-seller di J.K. Rowling, si è arrivati a una serie di film altrettanto ...

Personale ATA 2018/19 : si chiede un piano di assunzioni per 35mila posti : MIUR ed il MEF, anziché stabilizzare il Personale ATA, ricorrono ad assunzioni a tempo determinato. Per questo motivo, la FLC CGIL chiede un piano assunzionale di 35.000 posti per ‘poter dare gambe alla scuola dell’autonomia’. Lo fa evidenziando il problema in un comunicato. Il disastro 2018/19 del Personale ATA “Al termine delle operazioni di reclutamento e nomine annuali del Personale ATA sono rimasti ancora da coprire 13.349 ...

“Patrimoniale” al 20% - il piano della Bundesbank per dimezzare il debito italiano : Un fondo salva-Stato tutto interno, finanziato con il risparmio degli italiani attraverso titoli di Stato di solidarietà da sottoscrivere«forzatamente». È la provocatoria tesi lanciata sulla stampa tedesca da Karsten Wendorff, economista di punta della Bundesbank ...

Il piano della Bundesbank per dimezzare il debito italiano : È questa la provocatoria, ma ampiamente argomentata, proposta lanciata oggi sulla FAZ da Karsten Wendorff, economista di punta della Bundesbank responsabile per il dipartimento delle finanze pubbliche nella banca centrale tedesca. Secondo l’autore, che ha scritto a titolo personale, non si tratterebbe di un prelievo forzoso ma un investimento forzoso, essendoci un rendimento...

Juventus - il piano per Pogba : E mentre i media d'Oltremanica non smettono di 'controllare' José Mourinho e le sue prossime mosse, Pogba non deve dimostrare chissà cos'altro per far capire al mondo quanto sia fortissima la sua ...

Il piano per l'Italexit spiegato da Giorgia Meloni : Al direttore - Ho letto l’articolo del Suo giornale del 22 ottobre 2018 intitolato “Via l’Ue dalla Costituzione. Ecco l’Italexit targata Meloni”. Sono lieta che la Sua testata abbia voluto accendere i riflettori sulle proposte di legge costituzionali di Fratelli d’Italia, una delle quali è in discus

Interporti di Torino e Novara 'dimenticati' dal Governo nel piano per rilanciare Genova : ...Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè che in una nota sottolinea come "la storia insegna che i traffici di merci tra il Piemonte e il porto di Genova sono un asset importante dell'intera economia ...