Il Pd verso il Congresso | al via le primarie

La fiera del tatticismo. Il Pd verso il congresso senza un'idea in testa : Il governatore propone la ricetta della nonna: Fronte unico e 'disarticolazione dei M5S in virtù di una nostra forte iniziativa politica'. Ma le idee sono ridotte al lumicino. Persino l'ex segretario ...

Zingaretti verso Congresso : “stop egocrazia nel Pd”/ Video - Gentiloni a ‘Piazza Grande’ : “no alleanza con M5s” : "Piazza Grande", convention Zingaretti a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso , serve aria fresca". Gentiloni risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Pd - inizia la lunga volata verso il congresso : Zingaretti è in pole - renziani senza candidato : Tutte le aree interne sono in fermento e in attesa di schierarsi in 'assetto' congressuale. Gli eventi e le manifestazioni...