Il maltempo fa 9 morti e un disperso | nubifragi | frane e crolli in tutta Italia

Italia : maltempo; 7 morti - allerta per onde di piena : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gli alberi volano sulle auto. Otto morti per il maltempo : Il maltempo fa Otto vittime e un velista disperso in Calabria. Potevano essere molte di più. Colpa del clima impazzito, certo. Tanto che ci ha rimesso la vita anche un delfino, volato via addosso a ...

maltempo killer - 9 morti in meno di 24 ore. Allerta meteo in Lazio - Campania - Liguria - Veneto : Il Maltempo ha fatto nove morti in meno di 24 ore nel lunedì tragico del'Allerta meteo in Italia. L'Allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in...

maltempo - 9 morti per pioggia e vento : nella notte due vittime in Trentino-Alto Adige. Chiuso l’aeroporto di Genova : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, in provincia di Trento, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in ...

maltempo - sale il numero dei morti : scuole chiuse - crolla il soffitto in un’aula : Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. L’uomo era intervenuto insieme ai colleghi per mettere in sicurezza una strada e a causa delle forti piogge e il vento che in quel momento si stavano abbattendo sulla zona è rimasto travolto da un albero. Il vigile del fuoco è stato subito soccorso dai colleghi che si trovavano con lui, ma nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. Il pesante tronco ...

maltempo - Italia in ginocchio : sette morti. La situazione a Trapani - Marsala e in Sicilia : sette morti, tra cui un vigile del fuoco volontario, un disperso e decine di feriti. E' il bilancio provvisorio della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta lunedì sulla Penisola, creando ...

maltempo - sette morti. Scuole chiuse in tutta Italia - da domani nuovo peggioramento : E' di sette vittime il bilancio dell'eccezionale ondata di Maltempo che si è abbattuta sull'Italia. Nella notte ha perso la vita un vigile del fuoco volontario, schiacciato da un albero in provincia di Bolzano. Un disperso in Calabria e decine di persone ferite. Da domani nuovo peggioramento con una perturbazione atlantica.Continua a leggere

Furia maltempo sull'Italia : 7 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. L'ultimo un pompiere travolto da un albero caduto : Il maltempo ha fatto sette morti in meno di 24 ore nel lunedì tragico del'allerta meteo in Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in Lazio,...

Emergenza maltempo - l'Italia in ginocchio : sette morti e un disperso - Tra le vittime anche un vigile del fuoco : Più delle piogge, a far paura è stato il forte vento , con raffiche fino a 180 chilometri orari, che ha letteralmente sradicato gli alberi dal manto stradale con oltre 5mila interventi dei vigili del ...

maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Sette morti - un disperso Scuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli, uno a Belluno, uno a Savona e un vigile del fuoco a Bolzano. Disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura scuole e uffici e limitare gli spostamenti

maltempo - Italia in ginocchio : 6 morti - un disperso e decine di feriti. Il “Monsone” innescato dallo Scirocco flagella il Paese [LIVE] : L’Italia vive col fiato sospeso l’ondata di Maltempo particolarmente estremo di queste ore: il bilancio è pesantissimo, con 6 morti, un disperso e decine di feriti di cui alcuni in gravi condizioni. L’ultima vittima è un padovano di 49 anni, Sandro Pompolani, morto a Feltre mentre stava percorrendo un rettilineo costeggiato da platani quando una pianta sradicata dal vento è crollata sulla carreggiata schiacciando ...

Furia maltempo sull'Italia - 6 morti. Caos alberi. In Veneto 160mila senza luce : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse in Lazio, Campania, Veneto, ...

maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Sei morti - un disperso Scuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli, uno a Belluno e uno a Savona . Disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura scuole e uffici e limitare gli spostamenti

Italia : maltempo - sale bilancio vittime - 6 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve