Il M5S vuole attrarre investimenti senza realizzare infrastrutture | sindacati e

Dl Sicurezza - la fronda M5S vuole sabotare la maggioranza : La battaglia sul Dl Sicurezza tra la Lega e il Movimento Cinque Stelle non si chiude. La fronda pentastellata si prepara per affondare il colpo su Salvini proprio sul provvedimento che il titolare del Viminale ha curato nei minimi dettagli facendone un manifesto della sua azione di governo. I dissidenti grillini avrebbero intenzione di non partecipare al voto. Una scelta che potrebbe inguaiare e non poco la Lega ma che di fatto potrebbe mettere ...

Tav - M5S ora vuole bloccarla. Commissario Foietta : “Da mesi non ho contatti con Toninelli” : La denuncia del Commissario straordinario per la Torino Lione: "Non ho incontrato Toninelli neppure una volta. Ormai, da sei mesi, non ricevo più alcuna risposta dal governo. E questo è grave. Oggi in consiglio comunale a Torino si vota l'ordine del giorno, voluto dalla sindaca Appendino, per la sospensione dei lavori dell'opera.Continua a leggere

Governo - prove di pace. Di Maio : «La Lega non vuole il condono - col M5S amici ritrovati» : «La Lega non vuole il condono, questo li rende degli amici ritrovati». Lo ha detto davanti a Palazzo Chigi il vice premier Luigi Di Maio. «Togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace ...

Chi è Giuseppina Paterniti - il volto 'europeo' che il M5S vuole al Tg1 : ... anche per via del profilo non troppo partisan, si era già fatta conoscere dal Tg3 come volto "da G8" e già sapeva muoversi, da esperta di economia internazionale, tra Nato e Wto, senza per questo ...

La Lega vuole il Tg1 : le nomine Rai al rush finale. Outsider in quota M5S : Federica Sciarelli e Giuseppina Paterniti : Il tentativo è chiudere in settimana, ma l'intesa non è stata ancora trovata. Tanto che il consiglio di amministrazione che dovrebbe dare il via libera alle nomine alle testate e alle reti Rai non è stato convocato. Il presidente della tv pubblica Marcello Foa è in Israele per alcune conferenze e dovrebbe rientrare domani sera. Entro allora, se si vuole convocare il consiglio per venerdì, la lettera ai ...

Sondaggi Politici/ Manovra Lega-M5S - 47% vuole Reddito Cittadinanza : elettori anti-Ue “serve fare deficit” : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo rallenta dopo Manovra, Lega al 31%, M5s sopra il Pd di 11 punti. Centrodestra unito vale il 43,5%(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:52:00 GMT)

Manovra : M5S - se Lega non vuole tagli Difesa niente quota 100 : Ci sarà un taglio ad alcuni programmi del ministero della Difesa che consentirà di recuperare 500 milioni di risorse. Ma nel corso della riunione di Luigi Di Maio con i ministri M5s, secondo quanto viene riferito, qualcuno ha chiesto "Se la Lega vuole lasciare la spesa militare?". E c'è chi ha risposto: "vorrà dire che si assumerà la responsabilità di non fare quota 100..."

Scuola - ministro Bussetti vuole più sport alla primaria : ecco il ddl Lega-M5S : ‘Occorre rivedere la disciplina relativa all’organizzazione delle attività sportive scolastiche’. Questo è quanto si legge nella nota di aggiornamento al Def, in merito ad un argomento finito nel dimenticatoio da ben 60 anni. Si partirà dalla Scuola primaria dove, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, verrà predisposto il reclutamento di docenti idonei all’insegnamento ...

M5S-Lega - chi vuole uccidere il governo del cambiamento? : È chiaro fin dall’inizio, fin dal tentativo di costruirlo questo governo che l’obiettivo dei poteri forti era quello di far di tutto affinché non vedesse la luce. Hanno tentato di sopprimerlo già prima che nascesse, quando si tentava di partorirlo. In realtà, un governo del cambiamento non si voleva nemmeno ipotizzare ed è per questo che fu varata una legge elettorale ignobile che aveva come l’ obiettivo di rendere possibile il proseguo ...

Retroscena sul governo : "M5S vuole un rimpasto con 'Dibba' agli Esteri" : Da qui l'idea in campo di tentare un blitz a gennaio per portare Savona all'Economia. Ma non finisce qui. Il Retroscena del Fatto va oltre e di fatto tocca un'altra casella importante dell'esecutivo, ...

E ora il M5S vuole la testa di Toti : 'Si dimetta - dice bestialità' : Roma. "Fossi in lui mi toglierei d'impaccio", dice Alice Salvatore. Lo dice a Giovanni Toti, e col tono che solo apparentemente è quello del consiglio. E infatti subito aggiunge: "Ha un conflitto d'...

Via 345 parlamentari : così il M5S vuole blindare la riforma : I 5 Stelle presentano le "riforme del cambiamento". Fraccaro: "Non vogliamo stravolgere la Costituzione. Se ci sarà...

Pd - Orlando : Congresso non su M5S ma tra chi vuole Pse e chi Alde : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - sfida sul deficit : M5S vuole il 2 - 4% - Lega valuta | Pressing su Tria - nuovo vertice : Per la Manovra del governo si apre una giornata cruciale: ildocumento finanziario che ne fissa le linee sarà oggetto di unvertice di maggioranza in programma nel pomeriggio. Di Maio e i 5 Stelle sfidano il Tesoro: "Portare il deficit al 2,4% del Pil"