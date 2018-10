Il Consiglio federale ribadisce | ' La Serie B resta a 19 squadre'

Serie C - ecco come cambia il calendario dopo la decisione del Consiglio Federale : Preso atto delle decisioni del Consiglio di Stato del 27 e del 30 ottobre 2018 ed a seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, la Lega Pro dispone, a modifica del comunicato ufficiale n. 69/DIV del 25.10.2018, il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare delle società CATANIA, NOVARA, PRO VERCELLI, ROBUR SIENA, TERNANA, VIRTUS ENTELLA e VITERBESE CASTRENSE. Si riporta pertanto il programma gare dalla decima alla ...

Ripescaggi Serie B - ecco la decisione del Consiglio Federale! [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Serie B - la decisione del Consiglio federale : si resta a 19 squadre : Il pallone ufficiale della Serie B. LaPresse Come ampiamente annunciato, il primo consiglio federale dell'era Gravina si è limitato a prendere atto del decreto del consiglio di Stato che ha accolto il ...

Caos Serie B - il Consiglio federale della FIGC. LIVE : La prima grana da risolvere e i primi passi per una riforma del sistema. E' partita la fase operativa della Federcalcio targata Gabriele Gravina. Con il primo Consiglio Federale convocato dal neo ...

Ripescaggi Serie B - l’indiscrezione sulla decisione del Consiglio Federale : Ripescaggi Serie B – Altra giornata caldissima per il campionato di Serie B, il Consiglio Federale è pronto infatti a prendere una decisione sul format del torneo cadetto. Negli ultimi giorni il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar e riportato la Serie B a 19, oggi verrà messo un punto esclamativo sulla vicenda. La strada sembra indirizzata, il presidente Gravina ha deciso per la linea attendista in attesa del ...

Serie B - ripescaggi : palla al Consiglio Federale. L'Entella spera : Primo Consiglio Federale dell'era Gravina e prime decisioni da prendere, che dovranno cominciare a mettere ordine, ma soprattutto armonia, dopo un'estate difficilissima soprattutto per B e C. La prima ...

Lega - al Consiglio federale la 'road map' per il futuro partito sovranista : Salvini è pronto per il passaggio storico: rinunciare per sempre al vecchio movimento che al primo punto dello statuto aveva l'indipendenza della Padania -

Figc - Lotito è di nuovo eleggibile nel Consiglio Federale : Importante vittoria del presidente laziale che recupera l'agibilità politica all'interno del Consiglio Federale, dopo che il Collegio di Garanzia aveva interpretato la legge sui mandati, introdotta ...

FIGC - Lotito torna eleggibile nel Consiglio federale : La Corte federale D’Appello a Sezioni Unite, su istanza del Procuratore federale, accerta e dichiara, per tutte le argomentazioni esposte in motivazione, che sussistono i requisiti di eleggibilità di Claudio Lotito quale Consigliere federale per la Lega Nazionale Professionisti Serie A. IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA Claudio Lotito è quindi eleggibile a un posto di consigliere […] L'articolo FIGC, Lotito torna eleggibile nel consiglio ...