Il cinema con i tuoi occhi | la rassegna di film d’autore di Cielo

Il cinema d'autore sbarca negli hotel con "Tulips" : Roma,, askanews, - Si è tenuta all'Auditorium Bachelet del Church Palace di Roma l'anteprima italiana del film "Tulips", co-produzione internazionale tra Italia, Olanda, Canada e Lituania, del regista ...

BRA/ Tra commedie italiane e spettacoli teatrali andare al cinema con "Grand'età" piace di più : Appuntamento pomeridiano al cinema con la rassegna "Grand'età", consueto cartellone autunnale promosso dal Comune di Bra per i cittadini over 60. La rassegna di film a prezzo scontato che saranno ...

Solo il cinema racconta il futuro : Non è una boutade, ma un dato di fatto. Gran parte delle realizzazioni tecnologiche e scientifiche del presente - e, ci auguriamo, del futuro - sono state anticipate dalla fantascienza, che dopo ...

Festa del cinema di Roma - chiude Paolo Virzì con Notti magiche : “Un film che celebra l’arte dell’irriverenza” : “Un film per uccidere i padri? Più che altro per trattarli con l’irriverenza che loro stessi ci hanno insegnato!” Paolo Virzì rafforza l’eloquio che lo distingue per raccontare quelle Notti magiche che l’hanno catapultato da giovane aspirante sceneggiatore dalla provincia alla Città eterna alla corte dei grandi Maestri del Cinema italiano. Il film designato a chiudere la 13ma Festa del Cinema di Roma e nelle sale dall’8 novembre per 01 mette al ...

Il cinema diventa musica per il concerto di chiusura della Festa di Roma : Acmf, l'Associazione Compositori Musiche per Film e Fondazione cinema per Roma presentano 'C inema in concerto ' , evento di chiusura della tredicesima Festa del cinema di Roma che si svolgerà ...

Festa del cinema di Roma - Virzì : 'Con 'Notti magiche' abbiamo canzonato il grande cinema italiano' : Un salto indietro nel tempo, nelle 'Notti magiche' dei mondiali di calcio italiani degli anni '90, utilizzati da Paolo Virzì quasi incidentalmente, per raccontare - anzi - 'canzonare' il grande cinema ...

Virzì con 'Notti magiche' rende omaggio al grande cinema italiano : Roma, 27 ott., askanews, - È un affresco del mondo del grande cinema italiano del passato, fatto con affetto ma anche con il gusto della caricatura, 'Notti magiche', il film di Paolo Virzì che chiude la tredicesima edizione della Festa del ...

Festa del cinema di Roma - chiude Paolo Virzì con Notti magiche : “Un film che celebra l’arte dell’irriverenza” : “Un film per uccidere i padri? Più che altro per trattarli con l’irriverenza che loro stessi ci hanno insegnato!” Paolo Virzì rafforza l’eloquio che lo distingue per raccontare quelle Notti magiche che l’hanno catapultato da giovane aspirante sceneggiatore dalla provincia alla Città eterna alla corte dei grandi Maestri del Cinema italiano. Il film designato a chiudere la 13ma Festa del Cinema di Roma e nelle sale dall’8 novembre per Medusa mette ...

La Valchiria The Royal Opera diretta al cinema il 15 ottobre sconto biglietti : La Valchiria è il prossimo appuntamento con la diretta dalla The Royal Opera domenica 28 ottobre 2018 alle ore 18:00, trasmessa via satellite sugli schermi italiani. E’ la seconda Opera dell’epopea l’Anello del Nibelungo di Richard Wagner ed è una delle composizioni più imponenti del suo repertorio operistico. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE La Valchiria The Royal Opera: sconto biglietti Cube Magazine offre ai ...

Paolo Virzì / Video - il marito di Micaela Ramazzotti torna al cinema con "Notti magiche" : Paolo Virzì, il regista e marito di Micaela Ramazzotti è ormai pronto a tornare al cinema con "Notti Magiche" dopo il successo negli Stati Uniti con la commovente pellicola "Ella & John"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:36:00 GMT)

Festa del cinema di Roma 2018 - “come si racconta una storia vera?” A Private War - Diario di tonnara e American Animals sono la risposta : Come raccontare una storia vera? Il Cinema ne è ontologicamente ossessionato e l’odierno programma della Festa del Cinema di Roma offre un trittico di opere che ne esemplificano tre modelli diversamente efficaci. C’è chi opta per una classica rappresentazione verosimile del reale, c’è chi ama alternare materiali d’archivio con nuove riprese, e c’è infine chi estremizza questa posizione tentando vie sperimentali di dialogo fra il presente e il ...

A Roma una mostra racconta Mastroianni : divo del cinema dallo stile sommesso : Il linguaggio del cinema che suggerisce un'alternativa ai toni gridati della politica di questi giorni. E lo fa attraverso il racconto di un'icona: Marcello Mastroianni. Un divo 'atipico': se da una parte è considerato il volto del cinema italiano più

"Lavorare con Giallini è una figata - lui è simile a Schiavone. Il cinema? Non basta il talento - serve fortuna" : Claudia Vismara ha 31 anni, è nata a Bollate e si è formata nell'hinterland milanese. A Rho ha mosso i primi passi, una lunga gavetta che l'ha portata in Tv e al cinema. Ha iniziato col teatro, "All'Armadillo, con Massimiliano Mancia, facevamo teatro da camera, sperimentale. Ci esibivamo in non luoghi". Recitavano sotto cavalcavia autostradali, ex macelli. Tanta scuola per imparare canto e ballo oltre alla recitazione. Da lì ...

Due film da non perdere al cinema : 'Euforia' e 'Sette sconosciuti a El Royale' : Questa settimana arrivano nelle sale due film importanti: «Euforia», diretto da Valeria Golino, che si conferma una della autrici più interessanti del panorama contemporaneo italiano. Da vedere c'è ...