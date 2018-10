Il cervello ricorda meglio se respiri con il naso

dilei

(Di martedì 30 ottobre 2018) Quante volte vi sarà capitato di nonre cose accadute poco prima? O di non sapere chi è che vi stava salutando calorosamente? Scommettiamo tante. È una cosa normale, quasi un cliché divertente cui fare riferimento quando si parla con gli amici. Queste momentanee perdite di memoria fanno sorridere (“non puoi capire, ho parlato due ore con un ragazzo e non ricordo chi sia”), ma in realtà forse bisognerebbe attrezzarsi per evitare che accadano. Come? Utilizzando il respiro. Secondo una ricerca condotta dalla Northwestern University, degli Stati Uniti, le persone possono recuperare la memoria iniziando a respirare lentamente dal. Non dalla bocca, dal. Gli studiosi hanno notato, tramite alcuni esperimenti, che il ritmo del respiro può mettere in sincrono le varie attività dele recuperare i ricordi perduti. Insomma, è come se tramite la respirazione diradassimo una ...