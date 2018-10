Il cane le sfugge e finisce in strada | bimba corre a salvarlo Muoiono entrambi travolti

fanpage

: Trova questo cane assassino! Quest'uomo ha ucciso questo cagnolino e la polizia lo sta cercando perché è fuggito. D… - sosvox_it : Trova questo cane assassino! Quest'uomo ha ucciso questo cagnolino e la polizia lo sta cercando perché è fuggito. D… - fanfani : RT @talpabis: #Pocho la bestia nera di #Gomorra che sfugge a polpette avvelenate e cagnoline sexy #inostriamicianimali @fanfani @Flaccidia… - talpabis : #Pocho la bestia nera di #Gomorra che sfugge a polpette avvelenate e cagnoline sexy #inostriamicianimali @fanfani… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) JennaRae Goodbar è morta sabato pomeriggio a Lexington, in Virginia. Stava giocando con il suo Cash, ma qualcosa è andato storto. Ad un certo punto ilè scappato e si è messo are in direzione di unaa pernza veloce e molto trafficata...