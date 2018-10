Il cancro al seno non fa di ogni donna una guerriera | e va bene così

Tumori - la svolta sul cancro al seno ormone-sensibile : il nuovo farmaco disponibile in Italia : Finalmente una buona notizia per il tumore mammario ormone-sensibile, ovvero quel tipo di cancro del seno che viene trattato solo con farmaci anti-ormonali standard, e quindi senza chemioterapia, alla quale questi tipi di neoplasie si sono rivelati totalmente insensibili. Il 30% di questi adenocarci

Tumore del seno e recidive / I grassi nella dieta aumentano del 24% il rischio che il cancro si rimanifesti : Tumore del seno e recidive, nella dieta se vengono assunti troppi grassi si aumenta del 24% i rischi di poter vedere nuovamente il cancro manifestarsi. Ecco tutti i consigli.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:42:00 GMT)

NBA – Galloway e le sue scarpe rosa dei ‘Due Fantagenitori’ : la lotta contro il cancro al seno passa dalle sneakers [GALLERY] : Langston Galloway ha indossato un paio di appariscenti scarpe rosa con i personaggi dei ‘Due Fantagenitori’ disegnati ai lati: la scelta è stata fatta per sostenere la lotta contro il cancro al seno Da quando l’NBA ha lasciato (più o meno) carta bianca ai giocatori sulla scelta delle proprie scarpe, sui parquet NBA è esploso un turbinio di modelli, forme e colori che contribuiscono a muovere marketing e spettacolo. Alcune ...

Mese della prevenzione del cancro al seno - l’impegno dell’UE al fianco delle donne : le Breast Unit - un caso di eccellenza : Elisabetta, Cristiana, Monica, Rita, Flavia, Cristina, Seila, Claudia. Tante donne, ognuna con la propria storia, ma Unite da un’esperienza comune: il cancro al seno. Una malattia che accomuna oltre 52.000 donne ogni anno: tanti infatti sono i nuovi casi in Italia. Se l’incidenza è in aumento, migliorano tuttavia le possibilità di guarigione. Le armi a disposizione sono la prevenzione e la ricerca scientifica, ma anche e soprattutto il ...

cancro seno - il chirurgo : "Fate prevenzione e trascinate amiche con voi" : "Il tumore della mammella - ricorda lo specialista all'AdnKronos Salute - è una malattia molto diffusa, nel mondo come in Italia. Resta la neoplasia più frequente nelle donne, in ogni fascia di età. ...

MotoGp – Dal blu al rosa - Valentino Rossi e Vinales per la lotta contro il cancro al seno [GALLERY] : Valentino Rossi e Maverick Vinales si vestono di rosa in occasione del venerdì del weekend del Gp di Giappone: i due piloti Yamaha per la lotta contro il cancro al seno La Yamaha decide, in occasione della settima per la ricerca contro il cancro al seno, di vestire di rosa i suoi due piloti. Dal classico blu delle divise di Valentino Rossi e Maverick Vinales si passa al rosa, colore tipico della lotta contro il tumore femminile. Anche i ...

cancro al seno - in Italia ‘arma’ che ne rallenta la progressione. Di cosa si tratta : Una donna su otto si ammala di tumore al seno nel corso della sua vita: la stima per il 2018 è di 52 mila nuovi casi in Italia. Di questi il 30% è destinato a progredire ed evolversi in tumore avanzato metastatico (12 mila pazienti nel nostro Paese). Contro il carcinoma al seno avanzato è da oggi disponibile in Italia ribociclib, un inibitore selettivo delle chinasi ciclina-dipendenti 4-6 (Cdk 4/6). Una nuova classe di farmaci che, in aggiunta ...

cancro al seno / Sconfitto in Italia attaccando il suo motore? Cellule staminali protagoniste : In Italia si lavora per sconfiggere il Cancro al seno puntando il suo motore. Le Cellule staminali tumorali diventano a questo punto protagoniste principali nella proliferazione del virus.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Tumori : le diete ricche di olio di pesce potrebbero aiutare a combattere il cancro al seno - ecco come : Gli acidi grassi omega-3, come quelli contenuti nell’olio di pesce, potrebbero soffocare la crescita e la diffusione delle cellule del tumore al seno nei topi, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Clinical & Experimental Metastasis. Secondo l’autrice, Saraswoti Khadge dell’University of Nebraska Medical Centre, gli acidi grassi impedivano alle cellule tumorali di diffondersi ad altri organi. I ricercatori ipotizzano che questo ...

Tumore al seno - così si può colpire il motore del cancro grazie al controllo delle sue cellule staminali : La ricerca per prevenire sempre più velocemente e combattere più efficacemente il Tumore al seno prosegue. Tra le armi individuate dai ricercatori italiani c’è il controllo della crescita delle sue cellule staminali. Pubblicato sulla rivista Oncogene (Nature), lo scorso agosto, il meccanismo apre la strada a nuovi farmaci capaci di colpire selettivamente il ‘motore’ del Tumore, ossia di interrompere la proliferazione delle ...

cancro al seno - Torre Giureconsulti si colora di viola : Illuminata di viola la Torre dell’orologio di Palazzo Giureconsulti per accendere i riflettori sul tumore al seno avanzato e, soprattutto, sulle pazienti e chi sta loro accanto nell’affrontare il percorso di cura. Il 13 ottobre è da tempo negli Stati Uniti la giornata volta alla sensibilizzazione sul tumore al seno avanzato e l’evento è stato organizzato nell’ambito di ‘È tempo di vita’, la campagna nazionale di informazione e ...

