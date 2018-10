Il calciomercato oggi – Il primo botto di Marotta all’Inter

Il calciomercato oggi – Il Milan alla ricerca di un attaccante : Il calciomercato oggi – Momento difficilissimo in campo Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dalla sconfitta in Europa League, la posizione del tecnico è sempre più delicata e si giocherà la conferma nel match davanti al pubblico amico contro la Sampdoria. Si pensa ad un 4-4-2, situazione che potrebbe portare novità anche in chiave mercato. Per questo motivo la dirigenza si sta muovendo per l’attacco tra clamorosi ritorni e ...

Il calciomercato oggi – Tutti i nomi del sostituto di Emre Can : Il calciomercato oggi – Non arrivano buone notizie in casa Juventus sulle condizioni del calciatore Emre Can, al tedesco è stato riscontrato un nodulo tiroideo, un fulmine a ciel sereno per il calciatore che stava trovando la migliore condizione. Come annunciato in conferenza da Massimiliano Allegri il mediano molto probabilmente sarà costretto all’operazione, in questo caso i tempi di recupero sarebbero stimati anche in due mesi, ...

Il calciomercato oggi – Ecco perchè è possibile il ritorno di Pogba alla Juventus : Il calciomercato oggi – La Juventus è reduce dalla convincente vittoria in Champions League contro il Manchester United, un blitz molto importante che ha avvicinato la squadra di Massimiliano Allegri alla qualificazione ed al primo posto. Partita speciale per l’ex della partita, Pogba, il francese vicino al gol con un gran tiro da fuori e finito sul palo ed un episodio fa impazzire i tifosi, si profila un clamoroso ritorno in ...

calciomercato Inter - pioggia di rinnovi in casa nerazzurra : prolungato il contratto di sei giocatori : Il club nerazzurro ha comunicato il rinnovo di sei giocatori, compresi Marcelo Brozovic e Matias Vecino pioggia di rinnovi in casa Inter, il club nerazzurro ha annunciato il prolungamento di contratto di ben sei giocatori. Da Marcelo Brozovic fino a Matias Vecino, passando per Candreva, Dalbert e Gagliardini. Ecco il comunicato della società di Suning: ‘FC Internazionale Milano è felice di annunciare che Marcelo Brozovic, ...

Il calciomercato oggi – Ecco il portiere della Juventus per la prossima stagione : Il calciomercato oggi – La Juventus è reduce dal successo in Champions League contro il Manchester United, tre punti d’oro per la squadra di Massimiliano Allegri che ha ipotecato il passaggio del turno ed il primo posto. Adesso la squadra potrà concentrarsi per il campionato, la Champions League toglie tante energie come dimostra il passo falso nella gara contro il Genoa. Ma nelle ultime ore stanno circolando voci clamorose ...

Il calciomercato oggi – Importante decisione sul futuro di Piatek : Il calciomercato oggi – Manca ancora tanto al mercato di gennaio figuriamoci a quello estivo ma già si può fare un bilancio sulla prossima destinazione dell’attaccante del Genoa Piatek. Sì perchè sono praticamente nulle le possibilità di conferma del polacco in rossoblu, l’attaccante è destinato ad una big. Il Genoa ha preso una decisione Importante, quella di rifiutare qualsiasi tipo di offerta per il mese di gennaio e ...

Il calciomercato oggi – Juventus e Milan pensano ad uno scambio : Il calciomercato oggi – Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie A, passo falso per la Juventus nella gara davanti al pubblico amico contro il Genoa. Ma a tenere banco sono anche le situazioni di mercato, in particolar modo si profila un’altra operazione tra Juventus e Milan dopo quelle in estate che hanno portato Bonucci, Caldara e Higuain a cambiare maglia. Secondo le ultime indiscrezione ...

Il calciomercato oggi – Juventus - tutti i nomi per sostituire Alex Sandro : La Juventus sta disputando una stagione fantastica, tra campionato e Champions League i bianconeri hanno sempre vinto, sono i netti favoriti per la conquista della Serie A ed anche in Europa sono considerati in pole. La squadra di Massimiliano Allegri adesso si prepara per la gara contro il Genoa, match sulla carta agevole ma che non va comunque sottovalutato. Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiato il caso Alex Sandro, il brasiliano ...

Il calciomercato oggi – Beffa incredibile per il Milan? : Il calciomercato oggi – Sembrava tutto fatto per il trasferimento del giovane talento brasiliano Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan, ma nelle ultime ore sembra che il Real Madrid abbia tentato un inserimento in extremis. Stando a quanto riferito da Marca e poi ripreso da diversi media brasiliani, nonostante il Flamengo abbia già raggiunto un principio di accordo con il club rossonero per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e ...

Il calciomercato oggi – Cessione a gennaio del Milan - si muove anche il Real Madrid : Bakayoko non convince. L’esperienza del centrocampista francese in Italia non sta andando per il verso giusto e potrebbe terminare prima delle previsioni. L’ex Monaco, giunto al Milan a fine mercato con la formula del prestito dal Chelsea, sta trovando poco spazio e non sta soddisfacendo società e staff tecnico. I rossoneri sarebbero decisi a restituire il giocatore al mittente già durante la finestra di mercato di gennaio. Bakayoko, che ...

Il calciomercato oggi – La bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo : Il calciomercato oggi – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo non sta di certo attraversando un buon momento, il portoghese è stato accusato di violenza sessuale e spera di risolvere la situazione nel minor tempo possibile e poi concentrarsi sul campo. Ma nel frattempo arrivano novità clamorose che riguardano il calciatore della Juventus. Secondo quanto riporta Don Balón il cinque volte Pallone d’Oro starebbe riflettendo su ...

Il calciomercato oggi – Tutti pazzi di Barella - è derby : Il calciomercato oggi – Il Cagliari sta disputando una stagione altalenante, il club sardo è in lotta per raggiungere la salvezza e ha tutte le possibilità di raggiungere l’obiettivo. Nell’ultimo match è arrivato un successo fondamentale contro il Bologna ed adesso si prepara per la difficile trasferta contro la Fiorentina. Stagione strepitosa per il centrocampista Barella, protagonista in campionato ma anche con la maglia della ...

Il calciomercato oggi – Il Chelsea guarda in casa Milan : Il calciomercato oggi – Il Chelsea di Maurizio Sarri avrebbe posato gli occhi su un pezzo pregiato della difesa del Milan, il capitano Alessio Romagnoli. Il 23enne difensore rossonero, dopo aver attirato le attenzioni del Manchester United, secondo il Telegraph, sarebbe entrato nelle grazie dell’ex tecnico del Napoli: Sarri, infatti lo considera il rinforzo adatto per una retroguardia che rischia di perdere sia Gary Cahill che ...

Il calciomercato oggi – Innesto del Torino per la prossima stagione : Il calciomercato oggi – Il Torino è reduce dal successo casalingo nella gara di campionato in Serie A contro il Frosinone, una buona prestazione per la squadra di Walter Mazzarri che ha conquistato tre punti d’oro ma senza entusiasmare. Nel frattempo la dirigenza granata non si ferma sul mercato e ha intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva. E’ stato bloccato infatti un colpo per la prossima stagione, stiamo ...