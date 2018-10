Il bilancio dei due giorni di maltempo : È di 11 morti, quattro feriti gravi e un disperso, il bilancio, ancora provvisorio, dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia. Ai sette morti di cui si era avuta notizia lunedì (due in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a Napoli, uno ad Albisola nel Savonese, uno a Feltre nel Bellunese e un vigile del fuoco volontario a San Martino in Badia, in ...

Legge di bilancio : la quota dei diritti tv solo per chi ha bilanci sani : Nel «collegato sport» torna la norma, presentata inizialmente nel Decreto Sicurezza, con l'obbligo per i club di A e B di avere i bilanci certificati da revisori vigilati Consob L'articolo Legge di bilancio: la quota dei diritti tv solo per chi ha bilanci sani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Maltempo Italia - si aggrava il bilancio : sale il numero dei morti : Cinque vittime per il Maltempo. Due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, a causa di un albero abbattuto dal forte vento e un’altra persona ha perso la vita a Terracina, sempre a causa di un albero caduto su una vettura in transito. La quarta vittima ha invece perso la vita a Napoli mentre camminava, colpita da un altro albero abbattuto dal vento, e una quinta persona è deceduta dopo essere stata colpita da un ...

L'Italia flagellata - sale il bilancio dei morti : Roma, 29 ott., askanews, - E' di quattro morti e un disperso il bilancio provvisorio della forte ondata di maltempo che sta interessando tutta L'Italia. Temporali e forte vento stanno creando seri ...

Il taglio dei contributi all'editoria in legge di bilancio. Fnsi e Cnog : «Fatto di inaudita gravità» : 'La volontà di procedere unilateralmente, senza neanche il confronto preventivo con le parti sociali - spiegano - dimostra che non si tratta di una decisione politica, ma di un atto di ritorsione ...

Il taglio dei contributi all'editoria in legge di bilancio. Fnsi e Cnog : 'Decisione di inaudita gravità' : ... come il sottosegretario Crimi, nulla ha fatto fino ad oggi, al di là delle parole, per combattere il precariato nel mondo dell'informazione'.

Mediobanca - ok dei soci a bilancio e dividendo : L'odierna Assemblea dei soci di Mediobanca ha approvato il bilancio al 30 giugno 2018 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 0,47 euro a ciascuna delle azioni aventi diritto, in ...

Isernia. bilancio dell'attività dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro : ... le attività condotte hanno visto i militari dell'Arma impegnati a contrastare, a trecentosessanta gradi, ogni tipologia di violazione e reato legato al mondo del Lavoro. 52 sono state le ispezioni ...

Isernia : bilancio dell'attività dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro : ... le attività condotte hanno visto i militari dell'Arma impegnati a contrastare, a trecentosessanta gradi, ogni tipologia di violazione e reato legato al mondo del Lavoro. 52 sono state le ispezioni ...

SprintItaly - l'assemblea dei soci approva il bilancio : l'assemblea ordinaria degli azionisti, di SprintItaly, ha approvato il bilancio della società al 30 giugno 2018 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione. Lo fa sapere lo stesso gruppo ...

Assiteca - ok dei soci a bilancio e dividendo : L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Assiteca ha deliberato l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. L'Assemblea ha ...

Assestamento di bilancio : stabiliti i criteri di ripartizione dei fodi per gli Enti Locali : Il giorno dopo l'approvazione dell'Assestamento di Bilancio che ha stanziato i primi 5 milioni ai Comuni in gravi difficoltà economiche a causa dei debiti fuori Bilancio, la Conferenza permanente ...

Milan - al via l’assemblea dei soci : sarà approvato il bilancio 2018 : È cominciata a Casa Milan l’assemblea dei soci che approverà al 30 giugno 2018, chiusosi con un rosso di 126 milioni. Il Milan chiude il bilancio 2017-2018 in rosso di 126 milioni [IN AGGIORNAMENTO] L'articolo Milan, al via l’assemblea dei soci: sarà approvato il bilancio 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sconfiggere le forze sovraniste con l'offensiva dei mercati - bocciando la manovra di bilancio 2019 : Nella '' Storia della seconda guerra mondiale'' Winston Churchill - lo statista contrario al Patto di Monaco del luglio 1938 – si domanda ''chi abbia guadagnato maggiore forza nell'anno susseguente a Monaco, se Hitler o gli Alleati''. Dopo un'ampia disamina degli eventi intervenuti nel breve lasso di tempo che separarono il Patto di Monaco dall'aggressione alla Polonia, nel settembre del 1939, l'uomo politico britannico arriva alla ...