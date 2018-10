Il bilancio dei due giorni di maltempo

agi

(Di martedì 30 ottobre 2018) È di 11 morti, quattro feriti gravi e un disperso, il, ancora provvisorio, dell'ondata diche si è abbattuta sull'Italia. Ai sette morti di cui si era avuta notizia lunedì (due in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a Napoli, uno ad Albisola nel Savonese, uno a Feltre nel Bellunese e un vigile del fuoco volontario a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano), se ne sono aggiunti altri quattro. Si tratta di una donna trovata morta in casa a Dimaro, in Val di Sole, in Trentino, un 63enne scagliato contro gli scogli dal vento a Cattolica, durante un'uscita in kitesurf, un pescatore annegato nel lago di Levico, sempre in Trentino, dopo che era andato a controllare gli ormeggi della sua barca e, ancora nel Bellunese un uomo la cui auto era stata trovata parcheggiata ...