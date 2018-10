Ikea aprirà uno nuovo store all' interno di Eataly a Roma Ostiense

agi

(Di martedì 30 ottobre 2018) Ikea annuncia l'apertura di un Pop-Up Store all’del nuovo Eatalyal quartiere: oltre 700 mq dedicati all’esposizione di zone living, cucine e complementi d’arredo. "Dentro l’Eataly più grande del mondo - si legge in una nota - sarà possibile incontrare l’eccellenza enogastronomica italiana e il design democratico svedese in uno spazio innovativo in cui muoversi liberamente senza muri". E Eataly lancia al contempo “Tutto Nuovo”: nuovi ristoranti, offerta accessibile, laboratori di produzione a vista più coinvolgenti e più di 100 produttori del territorio laziale. A sei anni e mezzo dall’apertura, 18 milioni di visitatori, Eatalysi rinnova e investe 2 milioni di Euro nel nuovo progetto. Il Pop-Up Store IKEA prevede un piano terra, ...