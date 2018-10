Idee regalo bambino piccolo 10 giochi che lo accompagneranno nella crescita

huffingtonpost

(Di martedì 30 ottobre 2018) I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Il primo anno delè tutta una scoperta. Non solo per lui, ma anche per i genitori che con facilità estrema si stupiscono, s'incantano dietro ad ogni nuova espressione del viso, ad ogni sguardo che ogni giorno diventa un po' più attento. È il periodo più bello in cui vederli esplorare ogni cosa nuova che gli capiti sotto tiro. Senza considerare il capitolo sorrisi: quando si riesce a capire quali cose scatenino queste piccole esplosive risate, ci si rende conto di non poterne fare più a meno. Così via libera a tutti ini, belli, morbidi, ...