Icardi è il CR7 dell’Inter | squadra di Spalletti è caccia dei bianconeri

Adesso basta scherzare. Tocca agli avari del gol : CR7 - Icardi e Higuain : No, non avevano scherzato. Ma ora il rodaggio è davvero finito. Dopo la sosta, non proprio benedetta, per gli impegni con le nazionali, la serie A ritorna in tutto il suo splendore. Dove eravamo rimasti? Ah, già, la Juve capolista ma un po' claudicante eppure senza rivali, Inter, Napoli, Roma e Milan che vanno a corrente alternata, i bomber più attesi come Cristiano Ronaldo e Icardi su tutti che stentano e sono ancora a secco.Da qui si riparte. ...

Stipendi Serie A - CR7 è il più ricco. Nel Milan spicca Higuain - nell'Inter Icardi : La Serie A , come tutti gli altri campionati italiani, è ferma per via degli impegni delle nazionali e come ogni anno la Gazzetta dello Sport ha snocciolato gli Stipendi di tutte le squadre del nostro campionato. Il monte ingaggi più alto è quello della Juventus con 219 milioni di euro, seguita dal Milan con 140, terza l'Inter con 119.

Wanda Nara è certa : “Icardi segnerà più di CR7” : Wanda Nara ed il parallelismo tra il ‘suo’ Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo, entrambi ancora a secco di reti in campionato Wanda Nara ha esordito ieri a Tiki Taka, trasmissione nella quale ha preso il posto di Melissa Satta in questa nuova stagione. La compagna di Mauro Icardi, ha parlato della mancanza di reti in questo inizio di campionato per Maurito, fermo ai box nell’ultima uscita della sua Inter: “Quando non ...

Da CR7 a Milinkovic e Icardi : i big del fantacalcio sono in crisi - ma... : I più audaci si sono mossi già a Ferragosto. Il mercato chiude il 18 e la Serie A inizia il giorno dopo? E allora ci si trova il sabato mattina e si parte. Dura per chi si stava godendo giustamente le ...