I social non perdonano a Virginia Raggi la borsa Kelly 32 di Hermès che costa migliaia di

Wanda Nara è stata assolta : per il Tribunale di Milano “non pubblicò sui social i dati personali di Maxi Lopez” : È stata assolta “per non aver commesso il fatto” Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, imputata nel processo davanti alla seconda sezione penale di Milano con l’accusa di avere postato su Twitter e Facebook, condividendoli pubblicamente, i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell’ex marito e attaccante argentino Maxi Lopez. Il giudice l’ha assolta con la formula che ricalca la ...

Landini : “In un paese con 110 miliardi di evasione fiscale non si devono fare condoni. Governo ascolti parti sociali” : “In un paese con 110 miliardi di evasione fiscale non si devono fare condoni ma una lotta seria all’evasione!”. Maurizio Landini, ex segretario Fiom tra i candidati alla segreteria generale della Cgil, coglie l’occasione di un dibattito dell’Agi (Associazione Giuslavoristi Italiani) in corso a Bologna per una dura critica al Governo Conte. Non solo sui contenuti ma anche sul metodo: “L’attuale Governo, ...

I social e l'informazione : le macchine da sole non bastano : Milano, 26 ott., askanews, - Negli ultimi dieci anni il mondo dell'informazione è cambiato in maniera radicale e l'emergere dei social media ha ulteriormente modificato lo scenario, in maniere che non ...

Desirée - Roberto Fico - M5s - : 'Non servono le ruspe ma l'amore e la coesione sociale' : "La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire il resto della comunità solidale. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma più amore e partecipazione . Bisogna essere ...

Roberto Fico dopo l'omicidio di Desirée : "Nei quartieri difficili non servono ruspe ma coesione sociale e amore" : Roberto Fico interviene nella polemica scatenata dall'omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne drogata e stuprata in uno stabile occupato nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Al ministro dell'Interno, che essere andato sul posto dove la giovane è stata uccisa, aveva garantito "tornerò con la ruspa", risponde: "La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire il resto della comunità solidale. Anche ...

Morte Desirée - Boldrini insultata sui social nonostante la ‘svolta salviniana’ : Il tweet pubblicato da Laura Boldrini il 24 ottobre scorso non lasciava spazio a dubbi sul suo giudizio circa il drammatico omicidio di Desirée Mariottini [VIDEO]. La parlamentare di Liberi e Uguali, ex presidente della Camera, aveva definito i suoi aguzzini come degli “esseri disumani” e chiamato “tana” il luogo abbandonato e occupato da quei criminali nel centrale quartiere San Lorenzo a Roma. Certo, al momento in cui scriveva, non erano ...

Tokyo Edition - la Captur non banale che si prenota via social : La Tokyo Edition, in effetti, si aggiunge alle tante versioni con 20 combinazioni Be-Style, con tinte specifiche per il tetto e le calotte degli specchietti, ispirate alle città più belle al mondo. ...

"Parlare di degrado è inutile. A 16 anni cercare la trasgressione è normale. Non serve la repressione - ma l'educazione sociale" : San Lorenzo è una delle zone della movida romana, frequentata da migliaia di ragazzi, molti dei quali studenti fuorisede della vicina Università "La Sapienza". Ormai da tempo i residenti provano a far sentire la propria voce, denunciando il bivacco, gli accampamenti negli spazi verdi, i marciapiedi somiglianti a latrine d'asfalto e sampietrini, i decibel molesti, lo spaccio, il fallimento della raccolta differenziata porta a ...

Giordano Mazzocchi dopo Uomini e Donne scrive sui social : ai fan non sfugge la frecciatina : Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi scrive sui social dopo la puntata: ce l’ha con Gianni Sperti o Stefano Guglielmini? Ai fan non fugge la frecciatina L’ospitata di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati a Uomini e Donne ha generato non poco scompiglio all’interno dello studio (ed anche fuori) ieri. I due, dopo Temptation Island Vip, al […] L'articolo Giordano Mazzocchi dopo Uomini e Donne scrive sui social: ai fan non ...

Tennis - Fognini insultato sui social : “penso di non poter fare di più” [FOTO] : Fabio Fognini ricoperto di insulti sui social da parte di un utente alquanto infervorato nonostante la vittoria di ieri a Vienna Fabio Fognini vittima di insulti sui social, incredibile ma vero, anche dopo una vittoria. Il Tennista italiano ha infatti superato Dzumhur per 6-3 6-4 in quel di Vienna, ma probabilmente allo scommettitore in questione tale risultato non andava bene. Su Instagram infatti Fognini è stato ricoperto di insulti da ...

Nadia Toffa e il cancro/ “Non mi hanno operata d'urgenza perché sono famosa. C'è troppa invidia sociale” : Nadia Toffa e il cancro: “Non mi hanno operata d'urgenza perché sono famosa. C'è troppa invidia sociale”. Le ultime notizie sulla Iena: l'intervista su Radio 24 e il commento sulle polemiche(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:14:00 GMT)

Tumori - Nadia Toffa : “C’è tanta invidia sociale in Italia” - “non ho mai detto di essere guarita” : “non devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l’ho qui, ora. La felicità è l’hic et nunc. Vivo ora, perché sono viva”. E’ quanto ha dichiarato Nadia Toffa in una lunga intervista a Uno, nessuno, 100Milan in onda su Radio 24 in cui ha parlato del suo tumore. “non ho paura della morte – ha detto la ‘Iena’ – E non vorrei mai sapere quando morirò, perché non saprei che fare. Io voglio vivere la mia vita normale, ...