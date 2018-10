I Medici 2 fiction Rai Uno | le anticipazioni della terza puntata

Montepulciano - la via del cinema da "Twilight" alla fiction "I Medici " : Noi produciamo una serie di spettacoli legati ad opere liriche, teatrali e danza durante l'estate, così abbiamo una serie di professionalità ormai collaudate che sono in grado di supportare sul ...

I Medici 2 fiction Rai Uno : le anticipazioni della seconda puntata : anticipazioni I Medici 2: cosa succederà nella seconda puntata in onda martedì 30 ottobre 2018 Continua l’ascesa di Lorenzo de’ Medici ne I Medici 2. Dopo aver preso il posto del padre Piero a Firenze, il personaggio interpretato da Daniel Sharman cerca di consolidare il suo potere. Un’impresa non facile viste le continue intromissioni della […] L'articolo I Medici 2 fiction Rai Uno: le anticipazioni della seconda puntata ...

I Medici - la fiction torna su Rai1. Tra morti impossibili e una Firenze inventata : tutti gli errori della prima serie : Ancora pochi giorni e la seconda stagione della serie televisiva I Medici andrà in onda su Raiuno. Saranno di nuovo otto episodi in quattro prime serate. La prima stagione, due anni fa, ebbe un discreto successo di pubblico, con uno share tra il 31 per cento del secondo episodio e il 24 del penultimo. Anche la critica oscillò tra chi aveva apprezzato il tentativo di avvicinare la storia al pubblico televisivo – e per di più con storie ...