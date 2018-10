I Medici 2 | anticipazioni terza puntata di martedì 6 novembre 2018

davidemaggio

: La serie di Rai 1 #IMedici #LorenzoIlMagnifico torna la prossima settimana con la terza puntata! Ecco le anticipazi… - cubemagazine : La serie di Rai 1 #IMedici #LorenzoIlMagnifico torna la prossima settimana con la terza puntata! Ecco le anticipazi… - cubemagazine : #IMedici torna tra poco su #Rai1 con la seconda puntata. - _diana87 : RT @OptiMagazine: Seconda puntata de #IMedici 2, #Lorenzo tra Papa Sisto IV e le nozze di Bianca: anticipazioni #30ottobre -

(Di martedì 30 ottobre 2018) I2 - Aurora Ruffino e Daniel Sharman Quattro puntate dirette da Jon Cassar e Jan Maria Michelini racconteranno al pubblico di Rai 1 un altro pezzo della storia italiana: quel Rinascimento nel quale l’arte divenne colonna portante della cultura nostrana, con Firenze a fare da culla degli avvenimenti più significativi de I– Lorenzo il Magnifico. A seguire leepisodio per episodio. I2:di2×05 Legàmi: Sono tempi felici per i. Lorenzo e Clarice hanno avuto un bambino e l’amicizia con Francesco Pazzi garantisce la pace in città mentre Lorenzo forgia un solido asse politico tra Firenze, Venezia e Milano. Quando papa Sisto IV obbliga Sforza a cedergli il territorio di Imola, città strategica nella penisola, Lorenzo deve far fronte alla nuova minaccia di vedere Firenze accerchiata. ...