I Massive Attack tornano in Italia | info e dettagli sui concerti di Milano | Roma e Padova

I Massive Attack tornano in Italia a febbraio : Nuovi concerti annunciati quest'oggi: dopo l'annuncio dei Kiss nella giornata di ieri, arrivano in Italia i Massive Attack che torneranno con un tour dedicato ai 20 anni del loro disco più celebre, Mezzanine. Saranno in Italia per ben 3 appuntamenti: 6 febbraio 2019 • Milano, Mediolanum Forum 8 febbraio 2019 • Roma, Palalottomatica 9 febbraio 2019 • Padova, Kioene Arena I biglietti saranno disponibili in prevendita con MyLivenation a partire ...