I Massive Attack tornano in Italia a febbraio

I Massive Attack tornano in Italia : info e dettagli sui concerti di Milano - Roma e Padova : I Massive Attack tornano in Italia per le date di Milano, Roma e Padova con il tour che celebra l’uscita del loro disco ‘Mezzanine’ I Massive Attack tornano in Italia con tour che celebra l’anniversario dell’uscita del loro disco MEZZANINE. Il tour farà tappa in Italia con tre imperdibili concerti il 6 febbraio 2019 a Milano (Mediolanum Forum), l’8 febbraio a Roma (Palalottomatica) e il 9 a Padova (Kioene ...