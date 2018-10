I finalisti di Area Sanremo 2018 | l’elenco dei 226 verso Sanremo Giovani di dicembre

optimaitalia

(Di martedì 30 ottobre 2018) Sono stati annunciati idi. 226 sono gli aspiranti partecipanti al Festival dinella categoria delle Nuove Proposte solo per quanto riguarda il concorso di. I prescelti, selezionati dalla commissione artistica, affronteranno una nuova selezione prima della partecipazione a, in scena adalla città di.Il Festival dedicato aisi chiuderà con due finali in diretta su Rai1 dalle quali emergeranno i nomi dei due vincitori che andranno a gareggiare con i Campioni al Festival di2019 in scena al Teatro Ariston didal 5 al 9 febbraio del prossimo anno. La direzione artistica è del cantautore italiano Claudio Baglioni, confermato per il secondo anno consecutivo alla guida della kermesse canora. Sua l'idea di suddividere il Festival in due Festival ulteriori, lasciando uno spazio ...