I bonus per l' arredamento della casa | ecco cosa c' è da sapere

Scuola - UDU : ‘bonus per chi assume laureati e dottorati eccellenti : sbagliato premiare retorica dell’eccellenza’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito al presunto bonus destinato alle aziende che si impegnino ad assumere i neo laureati ‘eccellenti’. UDU – Apprendiamo dall’articolo di Scuola24 che nella bozza della legge di bilancio sarà presentata una misura che consiste nel dare uno sgravio di 8mila euro per 12 mesi a chi assume, a partire dal 1 dicembre 2019 fino al 31 dicembre ...

Arriva il bonus lavoro per laureati : Roma, 29 ott., AdnKronos, - In arrivo il bonus lavoro per le giovani eccellenze italiane. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal primo gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con ...

Legge 104 - bonus - detrazioni e contributi Inps per i caregivers : la proposta al Senato : bonus ed altre agevolazioni per chi assiste familiari con la Legge 104 tra cui detrazioni fiscali e contributi Inps. Riprende alla Commissione Lavoro del Senato l’iter di approvazione della proposta di Legge per il riconoscimento della figura del “caregiver familiare”, cioè di colui che si occupa gratuitamente dell’assistenza di un familiare affetto da grave disabilita' cui sono stati riconosciuti i benefici della Legge 104/1992 e per il quale ...

Basket – Guai per la Sidigas Avellino - bonus non pagati : Jason Rich e altri giocatori inviano una lettera al presidente : Jason Rich e altri giocatori hanno accusato la Sidigas Avellino di non avergli pagato alcuni bonus presenti nei contratti: sul travolo del presidente De Cesare una lettera che lamenta la situazione Situazione particolare venuta a galla nelle ultime ore in casa Sidigas Avellino. Secondo quanto si legge su ‘Il Mattino’, il club irpino non avrebbe pagato alcuni bonus previsti nei contratti di alcuni giocatori, fra i quali figura ...

Tour de France 2018 - rivoluzione alla Grande Boucle : traguardi bonus in salita! Abbuoni sulle montagne per regalare spettacolo : Il Tour de France 2019 sarà caratterizzato da una piacevole novità che sicuramente contribuirà ad alimentare ulteriormente la corsa a tappe più importante del mondo. Christian Prudhomme ha infatti annunciato che nella prossima edizione della Grande Boucle saranno previsti otto traguardi bonus sempre in cima a una salita dove dunque verranno consegnati degli Abbuoni in termini cronometrici. Tra l’altro l’organizzatore ASO ha chiesto ...

Il bonus mobili piace agli italiani : acquisti per l'arredo in crescita : ... grazie alla collaborazione di tutto il sistema: Federmobili, FederlegnoArredo, Consulta Nazionale dei Caf e Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre ai negozi di arredamento aderenti. Tra il ...

Ecobonus 2018 - le detrazioni fiscali per il risparmio energetico - : Possono essere pari al 50% e al 65%, a seconda del lavoro e della spesa effettuata. Tra gli interventi previsti ci sono l'installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di ...

La legge 104 dà diritto a un bonus energia per disagio fisico : La legge 104 nasce come supporto per le persone handicappate e per i loro familiari. Un aiuto concreto fatto non solo di permessi da lavoro, riduzione del bollo auto e delle tante agevolazioni fiscali compresa l’Iva al 4% e le detrazioni al 19%, ma anche di altri privilegi. Non tutti (forse) sanno che si può richiedere anche un bonus sulla bolletta dell’energia elettrica per disagio fisico, questo per ridurre l’oneroso costo della bolletta ...

bonus LEGGE 104/ Inps - attesa per nuovo bando con agevolazioni fino a 1.050 euro Home Care Premium : BONUS LEGGE 104 anche da parte dell'Inps per quanto riguarda dipendenti e pensionati pubblici e i loro famigliari non autosufficienti. fino a 1.050 euro al mese(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:19:00 GMT)

Ecobonus prorogato - confermate per tutto il 2019 le detrazioni per ristrutturare casa e acquistare mobili : La manovra del governo giallo-verde conferma le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia , interventi di efficienza energetica , bonus mobili e bonus giardini . La proroga delle misure che ...

Legge di Bilancio 2019 - prorogato il bonus verde : da Assofloro Lombardia “soddisfazione e orgoglio per tutto il settore” : “Apprendiamo con grande soddisfazione dalla lettura del Documento programmatico di Bilancio del 2019”, afferma Nada Forbici, Presidente di Assofloro Lombardia, “che viene rinnovato per un altro anno la detrazione al 36% per gli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. Si tratta di un risultato importante che è motivo di orgoglio per tutto il settore perché premia la perseveranza e il lavoro di squadra nell’affermare ...

Lombardia : Rolfi - bene proroga 'bonus verde' per esigenze florovivaisti : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - "Ottima notizia. Il governo ha dimostrato di saper ascoltare le esigenze di un comparto che, grazie al bonus verde, può avere una boccata d'ossigeno". Così Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, commenta la proroga del

bonus e sgravi per le famiglie Come risparmiare con la manovra : Introdotti nell'ordinamento fiscale italiano fin dal 2011, gli EcoBonus di varia natura, da quelli relativi alle spese di efficientamento energetico, a quelli per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici di grandi dimensione, sino alle spese per giardini o per ristrutturazioni antisismiche sono state sostanzialmente rinnovate anche dal governo Conte. Lo si evince dalla bozza di legge di bilancio inviata ieri notte alla ...

Reddito di Cittadinanza - Bari : 4 su 10 rinunciano al simile “bonus dignità”/ Rischio per chi vive coi genitori : Reddito di Cittadinanza, le ultime notizie e i dubbi: a Bari 4 su 10 rinunciano al simile "bonus dignità". Misura a Rischio per chi vive ancora in casa con i genitori(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:12:00 GMT)