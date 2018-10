Ho ucciso 100 pazienti nell' ospedale in cui lavoravo | l' infermiere confessa

Infermiere killer in Germania : Niels Hoegel ammette a processo di aver ucciso 100 pazienti : Niels Hoegel ha ammesso di aver ucciso 100 pazienti nel processo a suo carico iniziato oggi in Germania. Secondo le accuse, tra il 2000 e il 2005 l'Infermiere avrebbe somministrato ai pazienti ricoverati nelle due cliniche in cui lavorava farmaci che provocano l'arresto del sistema cardiovascolare per poi tentare di rianimarli e vantarsi coi colleghi.Continua a leggere