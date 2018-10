Hitman 2 | il nuovo trailer Il Perfezionista spiega tutto quello che c' è da sapere sul

Hitman 2 : Un nuovo Trailer su quello che c’è da sapere : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano il Trailer HITMAN il perfezionista, che offre uno sguardo a 360 gradi sulle numerose caratteristiche, modalità, upgrade e contenuti in arrivo in HITMAN 2. HITMAN 2: Tutto quello che c’è da sapere Il gioco presenterà sei diverse ambientazioni che includono Hawke’s Bay (Nuova Zelanda), Miami (U.S.), Santa ...

Hitman 2 : pubblicato un nuovo video dedicato alla sfida a tempo limitato a Miami : Se vi ritenete dei veterani di Hitman, capaci di eliminare un bersaglio in modo preciso e in poco tempo, allora vorrete sicuramente mettervi alla prova in Hitman 2. Come riporta Gamingbolt, il titolo presenta infatti sfide simili al precedente capitolo che si riveleranno molto impegnative, considerando la vastità delle mappe. Miami è una delle 6 location che potremo esplorare, come Hawke's Bay e Mumbai. Ogni zona avrà molteplici obiettivi e ...

Hitman 2 : Disponibile il nuovo video “La valigetta” : È inoltre Disponibile oggi il quarto video della serie Fai come HITMAN intitolato La valigetta. A grandissima richiesta la famosa valigetta fa il suo trionfale ritorno in HITMAN 2 permettendo all’Agente 47 di nascondere un ampio numero di oggetti oltre al fucile da cecchino. HITMAN 2: “La valigetta” La nuova e migliorata valigetta può essere ora utilizzata per tramortire ...

Hitman 2 : svelato il nuovo trailer “L'Intoccabile” : Warner Bros. Interactive Entertainment è lieta di annunciare il nuovo trailer di Hitman 2, intitolato "L'Intoccabile", e nel quale potremo dare uno sguardo un po' più approfondito ad alcune delle nuove destinazioni che spettano per il nostro Agente 47.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Warner per tutti i dettagli: Read more…

Hitman 2 : Il nuovo Trailer ci mostra le nuove destinazioni dell’Agente 47 : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano oggi un nuovo Trailer cinematico di HITMAN 2 intitolato L’intoccabile, che consente di osservare in maniera più approfondita l’uomo conosciuto come Agente 47 e dare un primo sguardo a molte esotiche ambientazioni che i giocatori saranno in grado di esplorare quando il gioco sarà lanciato il 13 novembre. HITMAN 2 si mostra in un nuovo ...

Hitman 2 : pubblicato il nuovo video "I ferri del mestiere" : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano oggi il terzo video della serie "Fai come Hitman" di Hitman 2, "I ferri del mestiere". In Hitman 2 il percorso per eliminare un obbiettivo è ricco di diversi strumenti per svolgere il lavoro in modo efficiente. Che si tratti di cellulari che esplodono a distanza, diversivi sonori, taser di prossimità, disturbatori usa e getta o uso strategico di specchi, l'abilità di un giocatore ...

Hitman 2 si mostra nel nuovo Trailer “I ferri del mestiere” : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano oggi il terzo video della serie “Fai come HITMAN” di HITMAN 2, “I ferri del mestiere”. In HITMAN 2 il percorso per eliminare un obbiettivo è ricco di diversi strumenti per svolgere il lavoro in modo efficiente. nuovo Trailer per HITMAN 2 Che si tratti di cellulari che esplodono a distanza, diversivi sonori, taser di ...

Il nuovo trailer di Hitman 2 ci dà il benvenuto a Santa Fortuna - nella letale giungla colombiana : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO hanno presentato il trailer "Colombia "di Hitman 2, che offre uno sguardo più ravvicinato sulla cupa e pericolosa ambientazione della giungla recentemente svelata e in arrivo nel gioco. Il video mostra l'ambiente esotico e ultra dettagliato di Santa Fortuna con la sua vegetazione lussureggiante, i pericoli imprevisti e le opportunità uniche per uccidere con cui i giocatori si potranno confrontare. ...

Hitman 2 : il nuovo trailer ci mostra come pensare da assassino : Warner Bros. Interactive Entertainment w IO Interactive pubblicano oggi il nuovo video della serie "Fai come Hitman" (La mentalità dell'assassino'). Quest'ultimo video mostra ai giocatori come pensare da assassino insegnando l'arte dell'infiltrazione silenziosa al fine di evitare di essere scoperti. Utilizzando la mini mappa e la nuova opzione Picture-in-Picture i giocatori possono tenere traccia delle vittime in tempo reale, tenere d'occhio i ...