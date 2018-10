Harry e William divisi per colpa di Meghan Markle?

Il principe Carlo rivela : “Il matrimonio con Diana è stato un errore enorme. William? È irascibile come lei - Harry invece è più emotivo” : Il principe Carlo d’Inghilterra compirà 70 anni il prossimo 14 novembre e, per l’occasione, ha concesso una lunga intervista al corrispondente reale Robert Jobson che ne ha ricavato una nuova biografia, Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams. Il primogenito di Elisabetta II, l’eterno erede al trono, si racconta come non ha mai fatto prima, rivelando il suo lato più privato. Dal matrimonio fallito con Lady Diana fino al ...

Nikolai di Danimarca : il principe modello che fa dimenticare Harry e William : Donne alla ricerca di un buon partito che ancora credono nel principe azzurro, attenzione! Il principe Nikolai di Danimarca, diciannove anni, dopo il matrimonio di Harry e Meghan Markle è diventato l’ erede al trono appetibile per una donna in cerca di marito. Settimo in linea di successione al trono di Copenaghen, il che vuol dire che alla sua famiglia non arrivano rendite dalla Corona. I suoi genitori sono il principe Joachim e la ...

Il gesto romantico di Kate Middleton e William batte anche Meghan e Harry : Altro che Meghan e Harry, i più romantici al matrimonio di Eugenia di York sono stati loro: Kate Middleton e William. Da sempre morigerati e attenti a rispettare l’etichetta reale, i duchi di Cambridge si sono lasciati andare ad un gesto d’affetto che ha conquistato tutti. Kate Middleton, da appena sei mesi mamma di Louis, è stata fra le protagoniste indiscusse delle nozze di Eugenia, cugina di William. La duchessa ha raggiunto il ...